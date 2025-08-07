Владелица дома 1920-х годов пережила несколько бессонных ночей после того, как обнаружила тревожное сообщение, выцарапанное в глубине шкафа.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, Мадлен Джонс и ее семья переехали в свой новый дом в США год назад, но женщина не замечала ничего неудобного, пока недавно не начала перебирать свою одежду. Именно тогда она увидела жуткое сообщение, написанное на обороте шкафа. О чем в нем говорится, рассказываем далее.

К теме Настоящая капсула времени: владелец дома сорвал старый пол и нашел артефакты 1950-х годов

Какое сообщение женщина нашла в шкафу?

Как рассказывает Мадлен, сообщение было выцарапано на контактной бумаге где-то в глубине шкафа, видимо, высотой более метра.

Красная река застилает мне глаза, когда я скольжу все глубже от отчаяния к смерти,

– говорилось в написанном тексте.

Дом Джонс датируется 1924 годом, а это означает, что послание могло быть написано в любое время в прошлом веке. Пока что ее попытки найти истоки его значения были безрезультатными.

Сначала я подумал, что это, видимо, текст песни, но мой поиск ничего не дал. Я показала фотографию всем своим друзьям и семье, которые были так же напуганы,

– делится женщина.

Отсутствие ответов и то, что это выглядело как фильм ужасов, привели к тому, что Джонс страдала от нескольких бессонных ночей.

Как выглядит сообщение из шкафа / Фото Reddit @vitaminmm

В результате, стремясь получить ответы, Мадлен опубликовала на Reddit фотографию сообщения.

Один пользователь описал его как пример подростковой тревоги. Между тем другой поделился воспоминанием о чем-то подобном: "Когда мне было около 12 лет, я четко помню, как писал странные вещи на стене своего шкафа, над дверью, где их никогда не было видно. Почему? Я хотел, чтобы кто-то испугался, если наткнется на это. В следующий раз, когда я приеду, проверю, есть ли оно там еще".

Вероятно, похожая ситуация была и в этом доме.

Я разговаривала с нашими соседями, которые живут здесь с 1970-х годов, и они рассказали мне, что в 70-х и в начале 80-х годов три дочери делили нашу спальню,

– отмечает Мадлен.

Ее окончательный вывод заключается в том, что это были размышления девушки-подростка начала 1980-х годов.

В то же время несмотря на тревожный характер написанного, Джонс не планирует избавляться от шкафа. Пока ей нравится этот момент неожиданности.

К слову, неожиданности в старых домах не являются редкими. Так, девушка арендовала дом и обнаружила жуткую комнату.