Мурашки по коже: семья переехала в новый дом и нашла выцарапанное в шкафу сообщение
- Женщина нашла жуткое сообщение в шкафу своего нового дома, что вызвало у нее бессонницу.
- Вероятно, это были мысли подростка 1980-х годов.
Владелица дома 1920-х годов пережила несколько бессонных ночей после того, как обнаружила тревожное сообщение, выцарапанное в глубине шкафа.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, Мадлен Джонс и ее семья переехали в свой новый дом в США год назад, но женщина не замечала ничего неудобного, пока недавно не начала перебирать свою одежду. Именно тогда она увидела жуткое сообщение, написанное на обороте шкафа. О чем в нем говорится, рассказываем далее.
Какое сообщение женщина нашла в шкафу?
Как рассказывает Мадлен, сообщение было выцарапано на контактной бумаге где-то в глубине шкафа, видимо, высотой более метра.
Красная река застилает мне глаза, когда я скольжу все глубже от отчаяния к смерти,
– говорилось в написанном тексте.
Дом Джонс датируется 1924 годом, а это означает, что послание могло быть написано в любое время в прошлом веке. Пока что ее попытки найти истоки его значения были безрезультатными.
Сначала я подумал, что это, видимо, текст песни, но мой поиск ничего не дал. Я показала фотографию всем своим друзьям и семье, которые были так же напуганы,
– делится женщина.
Отсутствие ответов и то, что это выглядело как фильм ужасов, привели к тому, что Джонс страдала от нескольких бессонных ночей.
В результате, стремясь получить ответы, Мадлен опубликовала на Reddit фотографию сообщения.
Один пользователь описал его как пример подростковой тревоги. Между тем другой поделился воспоминанием о чем-то подобном: "Когда мне было около 12 лет, я четко помню, как писал странные вещи на стене своего шкафа, над дверью, где их никогда не было видно. Почему? Я хотел, чтобы кто-то испугался, если наткнется на это. В следующий раз, когда я приеду, проверю, есть ли оно там еще".
Вероятно, похожая ситуация была и в этом доме.
Я разговаривала с нашими соседями, которые живут здесь с 1970-х годов, и они рассказали мне, что в 70-х и в начале 80-х годов три дочери делили нашу спальню,
– отмечает Мадлен.
Ее окончательный вывод заключается в том, что это были размышления девушки-подростка начала 1980-х годов.
В то же время несмотря на тревожный характер написанного, Джонс не планирует избавляться от шкафа. Пока ей нравится этот момент неожиданности.
