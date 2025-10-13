38-летняя британка Терри Манси изменила дизайн интерьера своего жилища. Пользователи сети восхищены этой удивительной трансформацией.

Терри показала, как изменился ее дом с 2016 года до сегодня, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Как британка изменила стиль своего дома?

В 2016 году помещение Терри воплощало саму суть популярного тогда тренда "миллениальный серый": приглушенные стены, четкие линии, лаконичный диван и минималистичный стиль.

Меня сначала привлекал серый минимализм, потому что это было очень модно... Я тогда не очень уверенно пользовалась цветом, поэтому мне было проще и безопаснее оставаться в пределах монохромной палитры,

– рассказывает Манси.

Но через восемь лет ее дом имеет уже совсем другой вид. Теплые розовые стены, подушки с узорами, деревянная мебель из секонд-хенда, коллекция винтажных тарелок и настоящее ощущение домашнего уюта – все это стало полной противоположностью холодному минимализму.

Как изменился интерьер дома Терри: смотрите фото в карусели

Манси говорит, что ее стиль менялся постепенно. Начав покупать вещи на блошиных рынках и подержанную мебель, она все больше стремилась, чтобы ее дом выглядел индивидуально и гостеприимно.

Когда я увлеклась покупками старинных вещей, мне захотелось создавать более классические и эклектичные интерьеры. Я буквально влюбилась в атмосферу уюта – хотелось, чтобы каждая комната выглядела как дом, а не как офис,

– объяснила британка.

Со временем она стала смелее работать с цветом и узорами, добавляя своему дому уникальности.

Справка: В 2010-х и в начале 2020-х ограниченная палитра серых и нейтральных тонов – так называемый "миллениальный серый” – была чрезвычайно популярной в интерьерном дизайне. Но впоследствии все больше дизайнеров и критиков начали называть этот стиль слишком распространенным, безликим и холодным. Сейчас тренды в декоре дома тяготеют к теплым, гостеприимным пространствам, где царят цвета, природные материалы и детали, возвращающие дом к его настоящему характеру.

Сегодня Манси описывает свой стиль как "английский cottagecore", хотя живет она в современной городской квартире. Женщина подумывает над тем, шоб установить декоративные балки над дверью кухни, чтобы добавить еще больше характера интерьеру.

Когда Манси опубликовала в соцсетях сравнение интерьеров с подписью "с чего все начиналось и до чего дошло", пост быстро набрал популярность. В комментариях пользователи восхищались ее изменениями:

Самая лучшая трансформация! Выглядит очень уютно, люблю эти розовые оттенки!

Какие же чудесные эти просторы! Столько деталей и характера!

Манси заметила, что это один из самых популярных ее постов за последний год. "Многие писали, что тоже пытаются избавиться от этого холодного "миллениального серого" и вернуть индивидуальность в свой дом. Думаю, мы все стремимся больше уникальности и интересности в интерьерах", – сказала женщина.

