38-річна британка Террі Мансі змінила дизайн інтер'єру своєї оселі. Користувачі мережі захоплені цієї дивовижною трансформацією.

Террі показала, як змінився її дім із 2016 року до сьогодні, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Як британка змінила стиль свого дому?

У 2016 році помешкання Террі втілювало саму суть популярного тоді тренду "мілленіальний сірий": приглушені стіни, чіткі лінії, лаконічний диван і мінімалістичний стиль.

Мене спочатку приваблював сірий мінімалізм, бо це було дуже модно…Я тоді не дуже впевнено користувалася кольором, тому мені було простіше й безпечніше залишатися в межах монохромної палітри,

– розповідає Мансі.

Та через вісім років її дім має вже зовсім інакший вигляд. Теплі рожеві стіни, подушки з візерунками, дерев'яні меблі з секонд-хенду, колекція вінтажних тарілок і справжнє відчуття домашнього затишку – усе це стало повною протилежністю холодному мінімалізму.

Як змінився інтер'єр оселі Террі: дивіться фото у каруселі

Мансі каже, що її стиль змінювався поступово. Почавши купувати речі на блошиних ринках і вживані меблі, вона все більше прагнула, щоб її дім виглядав індивідуально та гостинно.

Коли я захопилася покупками старовинних речей, мені захотілося створювати більш класичні й еклектичні інтер'єри. Я буквально закохалася в атмосферу затишку – хотілося, щоб кожна кімната виглядала як дім, а не як офіс,

– пояснила британка.

Із часом вона стала сміливіше працювати з кольором і візерунками, додаючи своєму дому унікальності.

Довідка: У 2010-х і на початку 2020-х обмежена палітра сірих і нейтральних тонів – так званий "мілленіальний сірий” – була надзвичайно популярною в інтер'єрному дизайні. Та згодом дедалі більше дизайнерів і критиків почали називати цей стиль занадто поширеним, безликим і холодним. Наразі тренди в декорі дому тяжіють до теплих, гостинних просторів, де панують кольори, природні матеріали й деталі, що повертають оселю до її справжнього характеру.

Сьогодні Мансі описує свій стиль як "англійський cottagecore", хоча мешкає вона в сучасній міській квартирі. Жінка подумує над тим, шоб встановити декоративні балки над дверима кухні, щоб додати ще більше характеру інтер'єру.

Коли Мансі опублікувала у соцмережах порівняння інтер'єрів із підписом "з чого все починалось і до чого дійшло", пост швидко набрав популярність. У коментарях користувачі захоплювалися її змінами:

Найкраща трансформація! Виглядає дуже затишно, люблю ці рожеві відтінки!

Які ж чудові ці простори! Стільки деталей і характеру!

Мансі зауважила, що це один із найпопулярніших її постів за останній рік. "Багато хто писав, що теж намагається позбутися цього холодного "мілленіального сірого" та повернути індивідуальність у свій дім. Думаю, ми всі прагнемо більше унікальності й цікавості в інтер'єрах", – сказала жінка.

Дівчина перетворила старий шкільний автобус на мобільну квартиру

26-річна Даніель три роки власноруч перебудовувала автобус, про що розповіла у відео на TikTok. Ідея з'явилася через фінансові труднощі: дівчина хотіла бути незалежною й жити без постійних витрат. У 2021 році вона купила автобус за 5,5 тисячі доларів і зробила з нього комфортне житло з ліжком, душем, туалетом і кухнею. Більшість робіт Даніель виконала сама. Тепер у її "домі на колесах" можуть ночувати до 5 людей.