Террі показала, як змінився її дім із 2016 року до сьогодні, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Дивіться також Робить це в перервах між сценами: Джулія Робертс поділилася незвичним хобі

Як британка змінила стиль свого дому?

У 2016 році помешкання Террі втілювало саму суть популярного тоді тренду "мілленіальний сірий": приглушені стіни, чіткі лінії, лаконічний диван і мінімалістичний стиль.

Мене спочатку приваблював сірий мінімалізм, бо це було дуже модно…Я тоді не дуже впевнено користувалася кольором, тому мені було простіше й безпечніше залишатися в межах монохромної палітри,

– розповідає Мансі.

Та через вісім років її дім має вже зовсім інакший вигляд. Теплі рожеві стіни, подушки з візерунками, дерев'яні меблі з секонд-хенду, колекція вінтажних тарілок і справжнє відчуття домашнього затишку – усе це стало повною протилежністю холодному мінімалізму.

Як змінився інтер'єр оселі Террі: дивіться фото у каруселі

Мансі каже, що її стиль змінювався поступово. Почавши купувати речі на блошиних ринках і вживані меблі, вона все більше прагнула, щоб її дім виглядав індивідуально та гостинно.

Коли я захопилася покупками старовинних речей, мені захотілося створювати більш класичні й еклектичні інтер'єри. Я буквально закохалася в атмосферу затишку – хотілося, щоб кожна кімната виглядала як дім, а не як офіс,

– пояснила британка.

Із часом вона стала сміливіше працювати з кольором і візерунками, додаючи своєму дому унікальності.

Довідка: У 2010-х і на початку 2020-х обмежена палітра сірих і нейтральних тонів – так званий "мілленіальний сірий” – була надзвичайно популярною в інтер'єрному дизайні. Та згодом дедалі більше дизайнерів і критиків почали називати цей стиль занадто поширеним, безликим і холодним. Наразі тренди в декорі дому тяжіють до теплих, гостинних просторів, де панують кольори, природні матеріали й деталі, що повертають оселю до її справжнього характеру.

Сьогодні Мансі описує свій стиль як "англійський cottagecore", хоча мешкає вона в сучасній міській квартирі. Жінка подумує над тим, шоб встановити декоративні балки над дверима кухні, щоб додати ще більше характеру інтер'єру.

Коли Мансі опублікувала у соцмережах порівняння інтер'єрів із підписом "з чого все починалось і до чого дійшло", пост швидко набрав популярність. У коментарях користувачі захоплювалися її змінами:

Найкраща трансформація! Виглядає дуже затишно, люблю ці рожеві відтінки!

Які ж чудові ці простори! Стільки деталей і характеру!

Мансі зауважила, що це один із найпопулярніших її постів за останній рік. "Багато хто писав, що теж намагається позбутися цього холодного "мілленіального сірого" та повернути індивідуальність у свій дім. Думаю, ми всі прагнемо більше унікальності й цікавості в інтер'єрах", – сказала жінка.

Дівчина перетворила старий шкільний автобус на мобільну квартиру

26-річна Даніель три роки власноруч перебудовувала автобус, про що розповіла у відео на TikTok. Ідея з'явилася через фінансові труднощі: дівчина хотіла бути незалежною й жити без постійних витрат. У 2021 році вона купила автобус за 5,5 тисячі доларів і зробила з нього комфортне житло з ліжком, душем, туалетом і кухнею. Більшість робіт Даніель виконала сама. Тепер у її "домі на колесах" можуть ночувати до 5 людей.