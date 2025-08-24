Видео с тикток об импульсивном преобразовании коридора, которое женщина решила сделать, потому что вдохновилась дизайнами из Pinterest, быстро превратилось в ролик о роковой ошибке.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, публикация, собравшая более 963 000 просмотров, продемонстрировала, что не все перекрашивание является одинаково хорошей идеей. Что пошло не так, рассказываем далее.

Как перекрашивание коридора превратилось в катастрофу?

Женщина хотела обновить свой скучный и белый коридор и добавить немного жизни в пространство. Сначала она планировала покрасить только одну стену и сделать ее центром внимания, но вскоре проект расширился. В конце концов она решила покрасить весь коридор, включая отделку.

Позже, когда она открыла банку с темно-зеленой краской, автор ролика почти мгновенно пожалела, но продолжила свое преобразование.

Как обновление коридора пошло не по плану: смотрите видео

Разочарование углубилось, когда она завершила проект и показала результат мужу, который вообще не подозревал об обновлении. Он был ошеломлен и даже не мог понять, в какой цвет окрашены стены, ведь они выглядят не зелеными, а больше черными.

Пользователи же тикток поддержали женщину и посоветовали изменить освещение в коридоре и присмотреться к другим оттенкам зеленого. "Это неправильный зеленый. Слишком много оливкового. Попробуйте что-то с более синими оттенками", "Это неправильный оттенок. Возьмите более яркий оттенок и переделайте", "Вам просто нужно теплое освещение", – писали люди.

К слову, чтобы таких ситуаций не случалось, стоит знать хитрости окрашивания, которые используют дизайнеры.