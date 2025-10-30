Женщина включила гидромассаж в ванной, а потом начало происходить что-то необычное

Жительница Иллинойса решила воспользоваться гидромассажем в ванной. Ее ждал неприятный сюрприз.

33-летняя Сара Кроу шесть лет не пользовалась гидромассажем в ванной. И вот она таки решилась проверить, работает ли он, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что произошло после того, как женщина включила гидромассаж, которым годами не пользовалась?

Ванна мгновенно наполнилась грязной водой. Сара сняла это на видео и выложила в сеть, подписав: "О, Боже! Плесень!".

Кроу, которая переехала в новый дом в 2019 году, рассказала, что она не пользовалась гидромассажем раньше, потому что уже подозревала, что он может быть загрязненным.

Я никогда не хотела пользоваться или чистить гидромассаж, потому что уже знала, что предыдущие владельцы не пользовались ванной все эти годы. Я думала, что там будет плесень и ее придется долго чистить,

– сказала женщина.

В этом году Сара отправила своего младшего ребенка в детский сад. У женщины появилось свободное время, и поэтому она решила "разобраться" с ванной.

"Я видела, как другие люди чистят свои гидромассажные ванны на TikTok, и захотела сделать то же самое", – говорит Сара. Когда она наконец включила гидромассаж, из труб мгновенно забила мутная черная вода. "Моя первая реакция была: о боже, это хуже, чем я думала. Я никогда ничего подобного не видела", – сказала она.

В видео, которое сейчас стало вирусным, Кроу показывает, как чистит гидромассаж, используя капсулы для посудомойки.

Неприятный сюрприз, который ждал Сару Кроу: смотрите видео

Видео на TikTok набрало более 24 миллионов просмотров, ведь многие люди были шокированы грязью в гидромассаже. Они оставили свои комментарии:

"Представьте, что вы решили включить гидромассаж, сидя в ванне, и не почистили заранее".

"Как можно иметь гидромассажную ванну и никогда ее не использовать?! Я бы чистила ее и пользовалась каждую ночь!".

"Это было намного хуже, чем я могла представить".

