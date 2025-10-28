Оказалось, что позади дома протекает река, создавая идиллический пейзаж, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Смотрите также Хозяева сняли новую плитку на кухне – и наткнулись на кое-что неожиданное

Как в сети отреагировали на "сюрприз", скрытый за домом?

Пользователи TikTok оставляли комментарии, полные восхищения и советов. Один шутливо написал: "Хоть бы новостроек позади не было", другой посоветовал: "Сделайте ограждение стеклянной, чтобы сад казался больше и можно было наслаждаться видом", а владелица ответила: "Мы обустроили настил над рекой".

Некоторые пользователи переживали из-за возможных наводнений, но женщина успокоила: "Мы хорошо знаем эту местность, риск затопления низкий. Чтобы вода добралась до сада, уровень реки должен подняться более 4 метров, при этом сначала будут затоплены поля. Моя семья живет здесь более 50 лет, и наводнения здесь не бывают".

Людей восхитил пейзаж. "Я бы купил дом ради этой ивы – это моя мечта", – писал один пользователь. Другой вспоминал: "Несколько лет я жил в Герефордшире, в доме с ручьем и маленьким лесом в саду. Было красиво, но комары ужасные".

Красивый вид на заднем дворе: смотрите видео

Какую жуткую находку девушка обнаружила под полом в новом доме?

Британка Элла Симс переехала в новый дом 15 сентября. Уже через неделю, проверяя пол у входа, она обнаружила под покрытием лужу воды и много мух. В TikTok видео, которое набрало более 800 тысяч просмотров, Элла показала, как снимает прогнивший пол вместе с другом. Пользователи соцсетей предположили, что это могло быть старое угольное хранилище или подвал, а некоторые даже советовали немедленно переехать. Несмотря на проблемы с мухами, тараканами и потолками, Элла пока не планирует покидать дом.