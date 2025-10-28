Виявилося, що позаду будинку протікає річка, створюючи ідилічний краєвид, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Як у мережі відреагували на "сюрприз", схований за будинком?

Користувачі TikTok залишали коментарі, сповнені захоплення та порад. Один жартівливо написав: "Хоч би новобудов позаду не було".Інший порадив: "Зробіть огорожу скляною, щоб сад здавався більшим і можна було насолоджуватися видом", а власниця відповіла: "Ми облаштували настил над річкою".

Деякі користувачі переживали через можливі повені, але жінка заспокоїла: "Ми добре знаємо цю місцевість, ризик затоплення низький. Щоб вода дісталася саду, рівень річки має піднятися понад 4 метри, при цьому спочатку будуть затоплені поля. Моя родина живе тут понад 50 років, і повені тут не бувають".

Людей захопив пейзаж. "Я б купив будинок заради цієї верби – це моя мрія", – писав один користувач. Інший згадував: "Кілька років я жив у Герефордширі, в будинку зі струмком і маленьким лісом в саду. Було красиво, але комарі жахливі".

Красивий краєвид на задньому дворі: дивіться відео

