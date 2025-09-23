В старых домах всегда есть место для неожиданностей. И советские "хрущевки" здесь не исключение.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на пользователя Threads @divsavis, женщина, делая ремонт в хрущевке, во время снятия плитки наткнулась на необычную находку. Что это было, рассказываем далее.

К теме Таинственное "хранилище": мужчина сделал случайное открытие во дворе дома: что было

Какой сюрприз нашла женщина в "хрущевке"?

Как поделилась пользовательница Threads в своей заметке, во время ремонта в квартире в "хрущевке", расположенной в Киеве, под плиткой на полу она обнаружила настоящую трещину.

Каменный пол, что был скрыт под плиткой, имел большую впадину, напоминающую яму.

Сюрпрайз под плиткой. Теперь я поняла почему квартиры в "хрущевках" такие дешевые независимо от расположения..,

– написала женщина.

Как выглядит пол: смотрите фото

В комментариях на ее находку откликнулось много людей. Несколько пользователей даже поделились собственными историями о подобных открытиях.

"Мы как-то на балконе ремонт делали, и под старыми обоями нашли дверь, которая вела на балкон соседей", "У нас в квартире, над окном под обоями, была труба забита тряпками. Когда тряпки вынули, то увидели что труба просто выходит на улицу. Что это за система кондиционирования мы так и не поняли. Ну и немножко прозрели, когда пытались продолбить в стене дырку для новой розетки, а стены нет, потому что под слоем обоев и штукатурки был песок. Песок и тряпки", "Тоже "хрущевка", и тоже такая фигня, мне до сих пор страшно ставить тяжелую мебель. В придачу оказалось, что между стенами к соседям зазоры по 10 сантиметров", – писали люди.

Что такое "хрущевки"?

Как пишет информационное агентство "Большой Киев", построенные в середине прошлого века "хрущевки" и по сей день остаются едва ли не самым распространенным вариантом жилья.

Однако в свое время их возводили как быстрое решение для преодоления послевоенного жилищного кризиса. Самый дешевый и быстрый вариант заключался в том, чтобы строить дома из чего-то, что по размеру больше, чем кирпич, поэтому “хрущевки” строили из панелей, которые затем на месте строительства составляли вместе, как детский конструктор.

В результате города заполонили почти одинаковые дома, что были разбиты на маленькие квартиры, ведь чтобы обеспечить массовость возведения домов, экономили на всем.

Так, потолок опустили со сталинских 3,2 метров до 2,5 метров, а если раньше жилая площадь двухкомнатной квартиры составляла около 40 метров, тогда ее урезали наполовину, делая проходные комнаты нормой.

Какие проблемы имеют "хрущевки"?

Из-за массовой экономии “хрущевки” трудно назвать жильем высокого качества.

В частности, квартиры в таких домах часто имеют проблемы с шумоизоляцией и напольным покрытием.

Однако, к счастью, сегодняшние технологии и современные материалы позволяют превратить в уютное и комфортное жилье даже эти помещения.