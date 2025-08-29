Женщина решила покрасить свой дом в розовый цвет. От обоев до посуды – все, будто из кукольного дома Барби.

Необычный дом расположен в Великобритании. Подробнее о нем сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Как выглядит полностью розовый дом?

Художница Мэг вместе со своим мужем Робом живет в розовом доме, интерьер которого женщина создала своими руками. Так, 26-летняя женщина рассказала, что розовый – это отражение ее личности, поэтому она решила оформить дом именно в таком стиле.

Больше всего Мег гордится своей розовой кухней. Именно эта комната первой обновилась в доме. Мэг считает, что розовая кухня создана в балансе мягкости и тепла и одновременно – имеет смелый вид.

Все комнаты Мег вместе с мужем Робом обустраивала самостоятельно. Так, после кухни супруги сделали розовый ремонт в спальне, коридоре, гостиной, а последней преобразилась ванная комната. В общем, все ремонтные работы удалось выполнить за 3 года.

