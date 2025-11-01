Унитаз на вес золота, от которого отказался Трамп: в США продадут легендарное произведение "Америка"

18 ноября 2025 года на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке выставят, пожалуй, самый известный в мире унитаз, изготовленный из чистого золота. От него когда-то отказался Дональд Трамп.

Речь идет о 100-килограммовом троне из чистого 18-каратного золота. Его создал итальянский художник Маурицио Каттелан и назвал красноречиво – "Америкой", передает 24 Канал со ссылкой на The Art Newspaper и CNN.

За сколько можно купить знаменитый унитаз из золота?

Впервые скульптуру выставили в ванной комнате музея Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2016 году. Около 100 тысяч человек пришли посмотреть на уникальный унитаз, и большинство из них воспользовались им по назначению.

Через три года "Америка" отправилась в Великобританию – в Бленгеймский дворец, где родился Уинстон Черчилль.

Но уже через два дня после установки скульптуру похитили. Вооруженные кувалдами воры вынесли туалет за считанные минуты. Хотя нескольких участников преступления осудили в начале этого года, само произведение так и не нашли.

Вероятно, его распилили или расплавили – золото в нем стоит миллионы долларов.

Теперь, почти десять лет спустя, копия "Америки" – единственная, оставшаяся, – снова выходит на публику.

Маурицио Каттелан, "Америка", 2016 / Фото Sotheby's

18 ноября 2025 года ее выставят на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке во время вечерних торгов современного искусства.

Справка: Sotheby's – это один из самых известных и старейших аукционных домов в мире, основан в 1744 году в Лондоне. Сегодня его главные офисы расположены в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Гонконге.

Во время предварительного показа (с 8 по 17 ноября) скульптуру установят в туалетной комнате новой штаб-квартиры Sotheby's в здании Бройера. Посетителей будут пускать по одному, чтобы они могли рассмотреть золотую уборную вблизи, но пользоваться ею будет запрещено.

Стартовая цена унитаза будет соответствовать рыночной стоимости золота, из которого она сделана, а это примерно 10 миллионов долларов. Поскольку цена золота сейчас обновляет рекорды, окончательная сумма может вырасти еще до начала торгов.

Золотой унитаз выставят на аукцион Sotheby's: смотрите видео

Что Каттелан хотел сказать унитазом "Америкой"?

Каттелан создал "Америку" в 2016 году – того же года, когда Дональд Трамп стал президентом США.

Название и блестящее золото вызвали множество интерпретаций, сочетающих скульптуру с американской политикой и чрезмерным богатством.

Художник признавался, что не планировал никаких намеков на Трампа: идея возникла еще в середине 2015 года, сразу после объявления его кандидатуры. Позже Белый дом попросил музей Гуггенхайма одолжить картину Ван Гога "Пейзаж со снегом" (1888), но куратор Нэнси Спектор отказала – вместо этого она в шутку предложила "Америку". В Белом доме на это не ответили.

Каттелан называет связь работы с Трампом "еще одним слоем значения", но не главным. Как и его другая скандальная работа – банан "Комик", приклеенный к стене скотчем и проданный за 6,2 миллиона долларов, – "Америка" высмеивает абсурды арт-рынка, власти и богатства.

Маурицио Каттелан, "Комедиант", 2019 год. Продано в ноябре 2024 года / Фото Sotheby's

Эта золотая гардеробная – не просто предмет роскоши, а ироничный символ современного мира, в котором граница между ценностью искусства и стоимостью материала почти исчезла. И вполне возможно, что уже скоро кто-то из коллекционеров выложит кругленькую сумму, чтобы поставить этот гламурный "трофей" в собственном доме.

