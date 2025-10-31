Издание Shelterness сделало подборку страшных декораций двора к Хэллоуину, передает 24 Канал.
Как эффектно украсить двор к Хэллоуину?
Жуткий декор на улице на Хэллоуин с паутиной, пауками, мумией и тыквами вокруг / Фото Shelterness
Очень жуткое украшение на Хэллоуин для улицы – чучело, одето как человек, – это классная и стильная идея / Фото Shelterness
Огромная хэллоуинская арка с гигантскими черепами и фигурой ведьмы создает впечатление входа в жуткий карнавал / Фото @decorsteals
Жуткая мумия, сделана из скелета и черной ткани, – замечательная идея для украшения двора перед домом / Фото Shelterness
Жуткое хэллоуинское украшение, вдохновленное фильмом "Оно": голова клоуна, табличка и желтый плащ / Фото Shelterness
Большой паук со всадником-скелетом – страшный атрибут для вечеринки на Хэллоуин / Фото Shelterness
Большой скелет-атрибут, как этот, сделает ваше внешнее пространство эффектным и чрезвычайно заметным / Фото Shelterness
Страшные хэллоуинские наклейки на окнах сразу погрузят ваших гостей в праздничную атмосферу / Фото Shelterness
Кладбище с тыквами и привидениями – это смелое и страшное украшение двора, которое можно сделать к Хэллоуину / Фото Shelterness
Жуткий хэллоуинский вход с летучими мышами на стене, винтажной урной с веточками, осенними листьями, тыквами и плодами / Фото Shelterness
Издание Cabin Radio показало, как к Хэллоуину подготовились жители города Йеллоунайф в Канаде. Журналисты сделали фото самых жутких декораций к празднику в этом году.
Как к Хэллоуэйну украсили дома в Йеллоунайфе / Фото Cabin Radio
Как украсили к Хэллоуину Белый дом?
На официальной странице первой леди США в соцсети "Х" показали, как Белый дом готовят к Хэллоуину. В этом году Мелания Трамп отказалась от привычных показательных декораций к празднику. Она выбрала осенние уютные декорации.