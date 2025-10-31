Издание Shelterness сделало подборку страшных декораций двора к Хэллоуину, передает 24 Канал.

Как эффектно украсить двор к Хэллоуину?

Жуткий декор на улице на Хэллоуин с паутиной, пауками, мумией и тыквами вокруг / Фото Shelterness

Очень жуткое украшение на Хэллоуин для улицы – чучело, одето как человек, – это классная и стильная идея / Фото Shelterness

Огромная хэллоуинская арка с гигантскими черепами и фигурой ведьмы создает впечатление входа в жуткий карнавал / Фото @decorsteals

Жуткая мумия, сделана из скелета и черной ткани, – замечательная идея для украшения двора перед домом / Фото Shelterness