Видання Shelterness зробило добірку страшних декорацій подвір'я до Геловіну, передає 24 Канал.
Дивіться також Різ Візерспун створила вишуканий декор до Геловіну: повторити за акторкою не складно
Як ефектно прикрасити подвір'я до Геловіну?
Моторошний декор на вулиці на Хелловін з павутинням, павуками, мумією та гарбузами навколо / Фото Shelterness
Дуже моторошна прикраса на Хелловін для вулиці – опудало, одягнене як чоловік, – це класна та стильна ідея / Фото Shelterness
Величезна геловінська арка з гігантськими черепами та фігурою відьми створює враження входу до моторошного карнавалу / Фото @decorsteals
Моторошна мумія, зроблена з кістяка й чорної тканини, – чудова ідея для прикраси подвір'я перед будинком / Фото Shelterness
Моторошна геловінська прикраса, натхненна фільмом "Воно": голова клоуна, табличка та жовтий плащ / Фото Shelterness
Великий павук із вершником-скелетом – страшний атрибут для вечірки на Геловін / Фото Shelterness
Великий скелет-атрибут, як цей, зробить ваш зовнішній простір ефектним і надзвичайно помітним / Фото Shelterness
Страшні геловінські наліпки на вікнах одразу занурять ваших гостей у святкову атмосферу / Фото Shelterness
Кладовище з гарбузами та привидами – це смілива та страшна прикраса двору, яку можна зробити до Геловіну / Фото Shelterness
Моторошний геловінський вхід із кажанами на стіні, вінтажною урною з гілочками, осіннім листям, гарбузами та плодами / Фото Shelterness
Видання Cabin Radio показало, як до Геловіну підготувалися мешканці міста Єллоунайф у Канаді. Журналісти зробили фото наймоторошніших декорацій до свята цього року.
Як до Геловіну прикрасили будинки у Єллоунайфі / Фото Cabin Radio
Як прикрасили до Геловіну Білий дім?
На офіційній сторінці першої леді США у соцмережі "Х" показали, як Білий дім готують до Геловіну. Цьогоріч Меланія Трамп відмовилася від звичних показових декорацій до свята. Вона обрала осінні затишні декорації.