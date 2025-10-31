Видання Shelterness зробило добірку страшних декорацій подвір'я до Геловіну, передає 24 Канал.

Як ефектно прикрасити подвір'я до Геловіну?

Моторошний декор на вулиці на Хелловін з павутинням, павуками, мумією та гарбузами навколо / Фото Shelterness

Дуже моторошна прикраса на Хелловін для вулиці – опудало, одягнене як чоловік, – це класна та стильна ідея / Фото Shelterness

Величезна геловінська арка з гігантськими черепами та фігурою відьми створює враження входу до моторошного карнавалу / Фото @decorsteals

Моторошна мумія, зроблена з кістяка й чорної тканини, – чудова ідея для прикраси подвір'я перед будинком / Фото Shelterness