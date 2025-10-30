Букет із білого гарбуза від Різ Візерспун – найелегантніший і найнезвичніший спосіб прикрасити дім на Геловін, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Яку ідею до Геловіну підказала Різ Візерспун?

Білий гарбуз, наповнений осінніми квітами, доводить, що святковий декор може бути водночас вишуканим, святковим і абсолютно несподіваним.

Який геловінський декор створила Візерспун: дивіться відео

Щоб повторити декор акторки, спершу треба підготувати гарбуза. Виріжіть коло навколо плодоніжки, вичистіть насіння та м'якоть. Важливо добре висушити внутрішню частину.

Далі зробіть з дротяної сітки кулю, яка вміщується в отвір гарбуза, залишивши отвори для стебел. Додайте листя для об'єму, вставляючи стебла у сітку.

Оберіть квіти осінніх відтінків (помаранчевий, червоний, жовтий, рожевий) або білі для елегантності. Вставляйте стебла різної висоти.

Налийте кілька сантиметрів води з добривом на дно гарбуза, оновлюйте воду кожні кілька днів.

У такий спосіб можна отримати простий, але ефектний букет, який передає атмосферу осені і додає кольору та текстури дому.

Better Homes and gardens попереджає, куди не варто ставити гарбузи:

біля будинку – гарбузи при гнитті приваблюють комах, щурів і мишей, які можуть проникнути в дім;

прямо на дерево чи бетон – волога, що виділяється, провокує цвіль і плями. Краще підкласти солому або підставки, щоб повітря циркулювало.

щільно один до одного – тісне розміщення гарбузів прискорює гниття. Залишайте кілька сантиметрів між ними.

Також рекомендується не вирізати гарбузи занадто рано. Після різьблення вони швидко псуються. Вирізати краще за кілька днів до Геловіну або використовувати декоративні / фарбовані гарбузи.

Які ідеї до Геловіну запропонувала Блейк Лайвлі?

Ідеї Блейк Лайвлі до Геловіну залишаються актуальними роками. Акторка перетворила звичайні гарбузи на яскравий і веселий декор. Вона поєднала квіткові композиції з пастельними гарбузами-єдинорогами. Особливий акцент – білий гарбуз із сукулентами всередині. Його можна зробити без вирізання: нанести клей-спрей на сухий гарбуз, прикріпити мох, сукуленти та сухоцвіти. Ще одна ідея – гарбуз-відерце для напоїв.