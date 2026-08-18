Ванна чи душова – що обирають українці: будівельник здивував відповіддю

Під час ремонту ванної кімнати доводиться вирішувати чимало практичних питань, і одне з головних — що встановити: ванну чи душову. Обидва варіанти мають свої переваги, однак сучасні тенденції змінюють звичний підхід до облаштування санвузла.

24 Канал поспілкувався з будівельником та керівником команди "ЧуницькийРемонт" Олексієм Чуницьким, щоб розібратися, що зараз обирають українці: ванну чи душову.

Що українці обирають для ванної кімнати?

За словами Олексія Чуницького, сьогодні перевагу частіше віддають саме душовій.

Зараз частіше обирають душову, тому що вона економить простір, зручна для щоденного користування та виглядає сучасно,

– розповів фахівець у коментарі 24 Каналу.

Особливо сучасний вигляд, за його словами, має душова, оздоблена тією ж плиткою, що й підлога. Скляна перегородка та відсутність масивної ванни також допомагають візуально зробити невеликий санвузол просторішим.

Попри популярність душових, ванна не стає пережитком минулого. Її частіше обирають сім'ї з маленькими дітьми, а також люди, для яких ванна кімната – це не лише місце для гігієни, а й простір для відпочинку.



Що українці обирають для ванної кімнати / Фото Unsplash

Які рішення актуальні у 2026?

За даними Houzz, під час сучасних ремонтів популярними залишаються як великі душові, так і поєднання ванни з душем. У 2026 році серед актуальних рішень – душові без високого порога, скляні перегородки та продумані зони зберігання. Якщо площа санвузла дозволяє, можна не робити болісний вибір між ванною та душем.

Найідеальніший формат – це коли у вас або великий санвузол, або два санвузли. Тоді можна зробити і душову, і ванну, і кожен член сім'ї точно буде задоволений,

– зазначає Чуницький.

Тож для маленької ванної кімнати практичнішою найчастіше буде душова, а якщо простору достатньо – поєднання двох варіантів дає найбільше свободи. У результаті вибір залежить не стільки від моди, скільки від способу життя: