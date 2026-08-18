24 Канал пообщался со строителем и руководителем команды "ЧуницкийРемонт" Алексеем Чуницким, чтобы выяснить, что сейчас выбирают украинцы: ванну или душевую кабину.

Что украинцы выбирают для ванной комнаты?

По словам Алексея Чуницкого, сегодня предпочтение чаще отдают именно душевой кабине.

Сейчас чаще выбирают душевую кабину, потому что она экономит пространство, удобна для ежедневного использования и выглядит современно,

– рассказал специалист в комментарии 24 Канала.

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Особенно современно, по его словам, выглядит душевая, отделанная той же плиткой, что и пол. Стеклянная перегородка и отсутствие массивной ванны также помогают визуально сделать небольшой санузел более просторным.

Несмотря на популярность душевых, ванна не становится пережитком прошлого. Ее чаще выбирают семьи с маленькими детьми, а также люди, для которых ванная комната – это не только место для гигиены, но и пространство для отдыха.



Что украинцы выбирают для ванной комнаты / Фото Unsplash

Какие решения актуальны в 2026 году?

По данным Houzz, при современных ремонтах популярными остаются как большие душевые кабины, так и сочетание ванны с душем. В 2026 году среди актуальных решений – душевые без высокого порога, стеклянные перегородки и продуманные зоны хранения. Если площадь санузла позволяет, можно не делать мучительный выбор между ванной и душем.

Идеальный вариант – это когда у вас либо большой санузел, либо два санузла. Тогда можно оборудовать и душевую, и ванну, и каждый член семьи точно будет доволен,

– отмечает Чуницкий.

Поэтому для маленькой ванной комнаты чаще всего практичнее будет душевая, а если пространства достаточно – сочетание двух вариантов дает наибольшую свободу. В результате выбор зависит не столько от моды, сколько от образа жизни: