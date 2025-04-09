Як дім може видавати свій вік: ознаки застарілого інтер’єру

Коли ви вперше переїхали у власний дім, інтер’єр був уособленням вашого смаку. Можливо, ви прагнули створити класичну атмосферу, що не вийде з моди з роками, або навпаки – слідкували за трендами. Та з часом усе змінюється: наші вподобання, стиль, а разом із ними – й відчуття сучасності в інтер’єрі.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, деякі елементи, що колись здавалися актуальними, сьогодні можуть виглядати безнадійно застарілими. Які ознаки, на думку дизайнерів, перетворюють дім на "капсулу часу", розповідаємо далі.

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Кухня зі смаками минулого

Серед найбільших ознак старовинних дизайнів є кухні, оформлені у теплих помаранчево-золотих тонах з текстурованими стінами й масивними меблями.

Такий дизайн колись асоціювався з італійським шармом, але нині вважається застарілим. Дизайнери радять освіжити інтер’єр: замінити або перефарбувати меблі, позбутися важких штор і переосмислити палітру.

Гранітні та плиткові стільниці

Граніт колись був синонімом розкоші, та сьогодні він вже втратив свої позиції. А плиткові стільниці – взагалі "антитренд". Кварц, мармур або камінь не тільки виглядають сучасніше, а й практичніші у догляді.

Антикваріат невідповідного масштабу

Антикварні меблі мають свій шарм, але не завжди гармонують із розмірами сучасних будинків. Маленька консоль з початку XX століття може "загубитися" у просторій їдальні. Варто адаптувати антикваріат – наприклад, поєднати його з новими предметами або використати в іншій кімнаті.

Деякі елементи дизайну добре вказують на його застарілість / Фото Pexels

Помаранчева деревина

Шафи або підлога з деревини з яскраво-помаранчевим відтінком – ще один маркер минулого. Такий колір асоціюється з початком 2000-х і здатен візуально "старити" простір. Новий лак нейтрального відтінку – простий спосіб оновити інтер’єр.

Дрібні візерунки шпалер

Шпалери повернулись у моду, але важливо обирати правильний принт. Уникайте дамаських візерунків або листя – ці мотиви чітко сигналізують про інтер’єри минулих десятиліть. Краще надавати перевагу сміливішим і більш актуальним дизайнам.

Біла побутова техніка

Білі холодильники, духовки або посудомийні машини із текстурою нині здаються застарілими на фоні нержавіючої сталі або стильного матового покриття. Така техніка автоматично переносить кухню на кілька десятиліть назад.

Килим на підлозі

Суцільне килимове покриття – ще один пережиток минулого. Окрім винятків, як-от дитячі чи гардеробні кімнати, килим вважається недовговічним рішенням, яке з часом втрачає естетичний вигляд.

До речі, не всі сучасні модернізації автоматично є виграшним рішенням. Про деякі оновлення будинку, які зараз можуть здаватися чудовими, є ризик згодом пошкодувати.