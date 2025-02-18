Швидко та легко: лайфхаки, що допоможуть поклеїти шпалери

Шпалери – це чудовий, але не простий спосіб оновити інтер'єр. Потрібна справжня майстерність, коли йдеться про їх встановлення.

Однак за допомогою кількох розумних порад досягти професійного результату своїми руками вийде навіть у новачків. Як легко та швидко поклеїти шпалери, розповідає 24 Канал.

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Перемотайте шпалери в протилежному напрямку

Перш ніж розпочати роботу, варто ретельно підготувати шпалерні рулони. Замість того, щоб боротися зі згортанням під час розгортання, спробуйте перемотати рулон у протилежному напрямку. Це допоможе зберегти папір рівним і готовим до наклеювання.

Тримайте простір для роботи чистим

Робота на чистому столі чи підлозі є запорукою чистих шпалер. Переконайтеся, що простір для наклеювання вільний від залишків клею, і нанесіть рівномірний шар. Це забезпечить гладке прилягання і запобігає забрудненню матеріалу.

Тримайте інструменти під рукою

Не забувайте про важливість тримати інструменти під рукою під час роботи. Це дозволить уникнуть зайвих перерв і зосередитися на процесі наклеювання без перешкод.

Як поклеїти шпалери: дивіться відео

Пофарбуйте стіну, щоб шви виглядали ідеально

Неважливо, наскільки добре ви наклеїли свої шпалери, завжди є шанс, що навколо швів з’являться невеликі щілини.

Один із варіантів – придбати фарбу такого ж кольору, як шпалери, і намалювати смужку на стіні, де будуть шви, перш ніж наклеїти шпалери.

Сім разів відміряй і один раз відріж

Старе прислів’я актуальне тут як ніколи. Уважне вимірювання допомагає переконатися, що ви обрізаєте шпалери у потрібному місці. Адже немає нічого гіршого, ніж обрізати їх на сантиметр чи два більше.

Альтернативний спосіб вимірювання – покласти рулон шпалер на підлогу, піднятися по драбині та підтягнути рулон до стелі. Обов’язково залиште кілька сантиметрів у верхній і нижній частині. Злізьте з драбини та розмітьте шпалери посередині плінтуса або внизу плінтуса та розріжте.