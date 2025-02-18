Швидко та легко: лайфхаки, що допоможуть поклеїти шпалери
- Шпалери можна легше наклеїти, перемотавши рулони в протилежному напрямку, тримаючи робочий простір чистим і підготувавши всі інструменти заздалегідь.
- Для ідеальних швів рекомендується пофарбувати стіну перед наклеюванням шпалер у відповідний колір та ретельно виміряти їх перед обрізанням.
Шпалери – це чудовий, але не простий спосіб оновити інтер'єр. Потрібна справжня майстерність, коли йдеться про їх встановлення.
Однак за допомогою кількох розумних порад досягти професійного результату своїми руками вийде навіть у новачків. Як легко та швидко поклеїти шпалери, розповідає 24 Канал.
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Перемотайте шпалери в протилежному напрямку
Перш ніж розпочати роботу, варто ретельно підготувати шпалерні рулони. Замість того, щоб боротися зі згортанням під час розгортання, спробуйте перемотати рулон у протилежному напрямку. Це допоможе зберегти папір рівним і готовим до наклеювання.
Тримайте простір для роботи чистим
Робота на чистому столі чи підлозі є запорукою чистих шпалер. Переконайтеся, що простір для наклеювання вільний від залишків клею, і нанесіть рівномірний шар. Це забезпечить гладке прилягання і запобігає забрудненню матеріалу.
Тримайте інструменти під рукою
Не забувайте про важливість тримати інструменти під рукою під час роботи. Це дозволить уникнуть зайвих перерв і зосередитися на процесі наклеювання без перешкод.
Як поклеїти шпалери: дивіться відео
Пофарбуйте стіну, щоб шви виглядали ідеально
Неважливо, наскільки добре ви наклеїли свої шпалери, завжди є шанс, що навколо швів з’являться невеликі щілини.
Один із варіантів – придбати фарбу такого ж кольору, як шпалери, і намалювати смужку на стіні, де будуть шви, перш ніж наклеїти шпалери.
Сім разів відміряй і один раз відріж
Старе прислів’я актуальне тут як ніколи. Уважне вимірювання допомагає переконатися, що ви обрізаєте шпалери у потрібному місці. Адже немає нічого гіршого, ніж обрізати їх на сантиметр чи два більше.
Альтернативний спосіб вимірювання – покласти рулон шпалер на підлогу, піднятися по драбині та підтягнути рулон до стелі. Обов’язково залиште кілька сантиметрів у верхній і нижній частині. Злізьте з драбини та розмітьте шпалери посередині плінтуса або внизу плінтуса та розріжте.