Наші бабусі робили це замість дверей: тепер дизайнери просять за таку ідею шалені гроші

Наші бабусі робили це замість дверей: сьогодні дизайнери перетворили просту тканину на дорогий тренд. Колись шматок тканини під раковиною допомагав приховати від сторонніх очей каструлі, відра й кухонне начиння. Тепер цей забутий прийом повертається в інтер'єри та стає дизайнерською деталлю, за яку готові платити чималі гроші.

Як відтворити тренд удома й не витрачати зайвого – розповіли експерти чеського видання Chalupáři-Zahrádkáři.

Навіщо наші бабусі вішали тканину під раковиною?

У старих сільських будинках кухні облаштовували інакше, ніж сьогодні. Замість суцільного гарнітура з однаковими фасадами там стояли окремі шафи, буфети, столи та мийки. Відкритий простір під ними часто залишався незакритим, тож господині шукали просте й доступне рішення.

Звичайне полотно, закріплене на штанзі, замінювало дверцята. За тканиною зберігали посуд, кухонне начиння та інші побутові речі. На відміну від дерев'яних конструкцій, фіранку було легко зняти, випрати й пристосувати до простору будь-якої форми.

Тепер цей прийом відомий як спідниця для раковини – невелика тканинна завіса, яка приховує простір під мийкою або кухонною стільницею. Її використовують не лише на кухні, а й у ванних кімнатах.

Чому старий прийом знову в моді у 2026 році?

Сучасні інтер'єри поступово відходять від однакових гладких поверхонь і надмірного мінімалізму. Натомість дизайнери дедалі частіше використовують:

теплі кольори,

вінтажні предмети,

різні фактури та деталі, які роблять оселю індивідуальною.

У цьому контексті меблі з текстильними спідницями допомагають зробити інтер'єр менш формальним і додають йому затишку. Тканина пом'якшує вигляд кухонних меблів, створює цікаву фактуру та може стати акцентом навіть у невеликому приміщенні.



Спідниця для раковини виглядає стильно та сучасно / Фото Pinterest

Скільки коштує відтворити тренд удома?

Головна перевага такого рішення – його можна адаптувати до різного бюджету. Не обов'язково замовляти дорогі меблі чи повністю переробляти кухню: достатньо підібрати тканину, закріпити її на штанзі або карнизі й залишити зручний доступ до речей під раковиною.

У матеріалі, на якому ґрунтується ця історія, наведено приклад готового виробу вартістю 373 чеські крони. Це приблизно 750 гривень за курсом. Водночас така ціна стосується конкретного товару й не означає, що всі подібні вироби коштують стільки ж.

Якщо шити завісу самостійно, вартість залежатиме від тканини, її кількості та способу кріплення. Для кухні краще обирати матеріал, який легко прати й який не надто швидко вбирає запахи. У ванній кімнаті варто враховувати підвищену вологість і забезпечити достатнє провітрювання.

Як зробити тканинну завісу стильною?

Щоб цей прийом мав сучасний вигляд, важливо підібрати тканину відповідно до загального оформлення приміщення. Натуральні фактури, стримані смужки, клітинка або однотонний льон пасуватимуть до інтер'єрів у стилі кантрі, скандинавського дизайну чи сучасної класики. Передусім потрібно точно виміряти ширину отвору під раковиною та визначити бажану довжину завіси.

Тканина може злегка торкатися підлоги або закінчуватися вище, щоб її було простіше підтримувати в чистоті. Також варто залишити достатньо місця для доступу до труб, сифона та засобів для прибирання. У результаті звичайний шматок полотна може стати не лише практичним способом приховати речі, а й помітною деталлю інтер'єру. Те, що колись робили з міркувань економії, сьогодні повертається як дизайнерський прийом, який допомагає додати оселі затишку без масштабного ремонту.