Подружжя знайшло на своїй ділянці загадковий вантажний контейнер: всередині було неочікуване

Переїзд на нову ділянку може принести чимало сюрпризів, і молода пара з США відчула це на власному досвіді.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, досліджуючи свою територію, Анна та Брок Міллери натрапили на загадкову знахідку, яка швидко зацікавила тисячі людей у соцмережах. Що вони знайшли, розповідаємо далі.

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Що пара знайшла на своїй території?

Анна та Брок нещодавно придбали ділянку біля гір із мрією створити сімейну садибу, яку в майбутньому зможуть успадкувати їхні діти. На території маєтку зберігся старовинний будинок у класичному американському стилі, якому близько 120 років. Подружжя займається його реставрацією, прагнучи повернути житлу автентичний вигляд.

Через занедбаність ділянки більшість території була заросла багаторічними бур’янами, подекуди висотою понад 180 сантиметрів. Лише після розчищення полів пара змогла краще роздивитися околиці – і саме тоді натрапила на дивну коробку на межі лісу.

Як пара знайшла контейнер на ділянці: дивіться відео

Як показали кадри з тікток–акаунта Анни, спочатку подружжя вважало, що знайшло якусь стару споруду, але згодом зрозуміли – це величезний вантажний контейнер, захований серед кущів.

Найдивніше, що дістатися до цього місця можна лише через вузький міст або крутий підйом у гори, тож пара не мала жодного уявлення, як і коли контейнер потрапив на територію.

Відео швидко стало вірусним, набравши понад 7 мільйонів переглядів та 215 тисяч лайків. Користувачі активно цікавились вмістом контейнера. Дехто жартував, що нічого доброго із контейнера в лісі чекати не варто.

Що було всередині контейнера: дивіться відео

Подружжя відкрило контейнер і поділилося новим відео. Усередині виявився справжній мікс дивних і корисних речей: старовинні дерев'яні вікна та двері, декоративні молдинги, різдвяна ялинка, бочки з невідомим вмістом і навіть зміїна шкіра.

Анна розповідає, що планує використати більшість знахідок для відновлення будинку, а сам контейнер залишиться на території як сховище, хоча пара замислюється й про цікаві варіанти його переобладнання – наприклад, у крихітний будинок або льох.

До слова, такі несподівані знахідки не є рідкістю. Інша пара з США знайшла дивні труби у дворі нового будинку.