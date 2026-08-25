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25 серпня, 22:03
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Зумери закочують очі, а міленіали в захваті: який стиль в оформленні інтер'єрів повертається

Альона Гогунська

Стерильний мінімалізм поступово втрачає позиції, а інтер'єри з характером знову повертаються в моду. У 2026 році дедалі більше уваги привертає стиль "грандміленіал" – естетика, яка поєднує вінтажні меблі, традиційний декор і речі, що нагадують про дім бабусі.

Як пише Gazeta.pl, стиль grandmillennial повертає в оселю те, що довгий час вважалося старомодним.

Що таке стиль "грандміленіал"?

Цей напрям поєднує:

  • класичні меблі,
  • ретро-деталі,
  • затишний текстиль,
  • ностальгічні елементи. 

Він частково надихається інтер'єрами британських будинків і декором, який можна було побачити в оселях попередніх поколінь. На відміну від строгого мінімалізму, тут дозволено більше деталей. 

Цікаво! Назва grandmillennial – це гра слів від англійських grandma ("бабуся") і millennial ("міленіал"). Термін придумали для опису молодих людей, переважно міленіалів, які полюбили речі та елементи декору, що асоціюються з бабусиним домом: квітчасті шпалери, мереживо, вишивку, порцеляновий посуд, вінтажні меблі, абажури та традиційний текстиль.

Порцелянові фігурки, вишиті подушки, декоративні серветки, старовинні меблі, картини та різноманітний текстиль не приховують, а навпаки – підкреслюють характер оселі. Головна ідея полягає в тому, щоб дім не виглядав як безликий номер у готелі


Стиль "грандміленіал" повертається / Фото Unsplash

Одним із характерних елементів цього стилю став шаховий орнамент. Його можна використовувати на:

  • підлозі,
  • текстилі,
  • килимах,
  • посуді або навіть невеликих декоративних предметах. 

При цьому зовсім не обов'язково оформлювати всю кімнату в ретро-стилі. Достатньо кількох деталей, щоб створити потрібну атмосферу. 

Як додати "бабусиного" настрою без ремонту?

Перевага grandmillennial ще й у тому, що для його впровадження не потрібно повністю змінювати інтер'єр. Почати можна з декору: 

  • додати вишиті подушки або пледи;
  • замінити сучасні штори на текстиль із традиційними мотивами;
  • знайти вінтажний столик, крісло чи комод;
  • поставити порцеляновий посуд або декоративні фігурки;
  • додати кілька речей із 80-х чи 90-х. 

Цікаво, що такі предмети не обов'язково мають бути дорогими антикварними речами. Навіть звичайна сімейна річ, яка дісталася від бабусі чи батьків, може стати акцентом. 

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