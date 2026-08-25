Как пишет Gazeta.pl, стиль "грандмиллениал" возвращает в дом то, что долгое время считалось старомодным.

Что такое стиль "грандмиллиеннал"?

Это направление сочетает в себе:

классическую мебель,

ретро-детали,

уютный текстиль,

ностальгические элементы.

Оно частично вдохновлено интерьерами британских домов и декором, который можно было увидеть в домах предыдущих поколений. В отличие от строгого минимализма, здесь допускается больше деталей.

Интересно! Название "grandmillennial" – это игра слов, образованная от английских "grandma" ("бабушка") и "millennial" ("миллениал"). Термин придумали для описания молодых людей, преимущественно миллениалов, которые полюбили вещи и элементы декора, ассоциирующиеся с бабушкиным домом: обои с цветочным узором, кружева, вышивка, фарфоровая посуда, винтажная мебель, абажуры и традиционный текстиль.

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Фарфоровые статуэтки, вышитые подушки, декоративные салфетки, старинная мебель, картины и разнообразный текстиль не скрывают, а наоборот – подчеркивают характер дома. Главная идея заключается в том, чтобы дом не выглядел как безликий номер в отеле.



Стиль "грандмиллениал" возвращается / Фото Unsplash

Одним из характерных элементов этого стиля стал шахматный орнамент. Его можно использовать на:

полу,

текстиле,

коврах,

посуде или даже небольших декоративных предметах.

При этом вовсе не обязательно оформлять всю комнату в ретро-стиле. Достаточно нескольких деталей, чтобы создать нужную атмосферу.

Как добавить "бабушкиного" настроения без ремонта?

Преимущество стиля grandmillennial еще и в том, что для его внедрения не нужно полностью менять интерьер. Начать можно с декора:

добавить вышитые подушки или пледы;

заменить современные шторы на текстиль с традиционными мотивами;

найти винтажный столик, кресло или комод;

поставить фарфоровую посуду или декоративные фигурки;

добавить несколько вещей из 80-х или 90-х.

Интересно, что такие предметы не обязательно должны быть дорогими антикварными вещами. Даже обычная семейная вещь, доставшаяся от бабушки или родителей, может стать акцентом.