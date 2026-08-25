Як пише Gazeta.pl, стиль grandmillennial повертає в оселю те, що довгий час вважалося старомодним.

Що таке стиль "грандміленіал"?

Цей напрям поєднує:

класичні меблі,

ретро-деталі,

затишний текстиль,

ностальгічні елементи.

Він частково надихається інтер'єрами британських будинків і декором, який можна було побачити в оселях попередніх поколінь. На відміну від строгого мінімалізму, тут дозволено більше деталей.

Цікаво! Назва grandmillennial – це гра слів від англійських grandma ("бабуся") і millennial ("міленіал"). Термін придумали для опису молодих людей, переважно міленіалів, які полюбили речі та елементи декору, що асоціюються з бабусиним домом: квітчасті шпалери, мереживо, вишивку, порцеляновий посуд, вінтажні меблі, абажури та традиційний текстиль.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Порцелянові фігурки, вишиті подушки, декоративні серветки, старовинні меблі, картини та різноманітний текстиль не приховують, а навпаки – підкреслюють характер оселі. Головна ідея полягає в тому, щоб дім не виглядав як безликий номер у готелі.



Стиль "грандміленіал" повертається / Фото Unsplash

Одним із характерних елементів цього стилю став шаховий орнамент. Його можна використовувати на:

підлозі,

текстилі,

килимах,

посуді або навіть невеликих декоративних предметах.

При цьому зовсім не обов'язково оформлювати всю кімнату в ретро-стилі. Достатньо кількох деталей, щоб створити потрібну атмосферу.

Як додати "бабусиного" настрою без ремонту?

Перевага grandmillennial ще й у тому, що для його впровадження не потрібно повністю змінювати інтер'єр. Почати можна з декору:

додати вишиті подушки або пледи;

замінити сучасні штори на текстиль із традиційними мотивами;

знайти вінтажний столик, крісло чи комод;

поставити порцеляновий посуд або декоративні фігурки;

додати кілька речей із 80-х чи 90-х.

Цікаво, що такі предмети не обов'язково мають бути дорогими антикварними речами. Навіть звичайна сімейна річ, яка дісталася від бабусі чи батьків, може стати акцентом.