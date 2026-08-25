Як пише Gazeta.pl, стиль grandmillennial повертає в оселю те, що довгий час вважалося старомодним.
Що таке стиль "грандміленіал"?
Цей напрям поєднує:
- класичні меблі,
- ретро-деталі,
- затишний текстиль,
- ностальгічні елементи.
Він частково надихається інтер'єрами британських будинків і декором, який можна було побачити в оселях попередніх поколінь. На відміну від строгого мінімалізму, тут дозволено більше деталей.
Цікаво! Назва grandmillennial – це гра слів від англійських grandma ("бабуся") і millennial ("міленіал"). Термін придумали для опису молодих людей, переважно міленіалів, які полюбили речі та елементи декору, що асоціюються з бабусиним домом: квітчасті шпалери, мереживо, вишивку, порцеляновий посуд, вінтажні меблі, абажури та традиційний текстиль.
Порцелянові фігурки, вишиті подушки, декоративні серветки, старовинні меблі, картини та різноманітний текстиль не приховують, а навпаки – підкреслюють характер оселі. Головна ідея полягає в тому, щоб дім не виглядав як безликий номер у готелі.
Стиль "грандміленіал" повертається / Фото Unsplash
Одним із характерних елементів цього стилю став шаховий орнамент. Його можна використовувати на:
- підлозі,
- текстилі,
- килимах,
- посуді або навіть невеликих декоративних предметах.
При цьому зовсім не обов'язково оформлювати всю кімнату в ретро-стилі. Достатньо кількох деталей, щоб створити потрібну атмосферу.
Як додати "бабусиного" настрою без ремонту?
Перевага grandmillennial ще й у тому, що для його впровадження не потрібно повністю змінювати інтер'єр. Почати можна з декору:
- додати вишиті подушки або пледи;
- замінити сучасні штори на текстиль із традиційними мотивами;
- знайти вінтажний столик, крісло чи комод;
- поставити порцеляновий посуд або декоративні фігурки;
- додати кілька речей із 80-х чи 90-х.
Цікаво, що такі предмети не обов'язково мають бути дорогими антикварними речами. Навіть звичайна сімейна річ, яка дісталася від бабусі чи батьків, може стати акцентом.