Одяг більше не висітиме днями: який лайфхак допоможе висушити його швидше

Восени випрані джинси можуть залишатися вологими навіть наступного дня, а сушарка посеред кімнати надовго стає частиною інтер'єру. Прискорити висихання допомагають сушарки з підігрівом і додаткові аксесуари. Однак результат залежить і від того, як розвішувати речі.

Видання Ideal Home зібрало поради, які допоможуть ефективніше користуватися такими пристосуваннями.

Чим допоможе сушарка з підігрівом?

Електрична сушарка нагріває перекладини, на яких розміщений одяг, і прискорює випаровування вологи. За результатами випробувань споживчої організації Which?, такі моделі сушать білизну швидше за звичайні конструкції за однакових умов.

Водночас тривалість залежить від:

моделі,

тканини,

завантаження.

Не намагайтеся вмістити на сушарці все прання одразу. Між речами мають залишатися проміжки для руху повітря. Якщо тканини щільно прилягають одна до одної, окремі ділянки довше залишатимуться вологими. За можливості розкладайте річ на кількох перекладинах, уникаючи товстих згинів. Велику кількість білизни краще розділити на партії.



Чим допоможе сушарка з підігрівом / Фото із соцмереж

Навіщо сушарці спеціальний чохол?

Сумісний чохол допомагає утримувати тепло навколо одягу. Проте він має пропускати вологу назовні: герметично закрита конструкція створюватиме надто сире середовище. На це звертають увагу фахівці Which?.

Використовуйте аксесуар, рекомендований виробником. Замінювати його випадковою ковдрою чи щільним покривалом не варто – такі матеріали можуть перекривати вентиляцію та не відповідати умовам роботи приладу.

Які аксесуари звільнять місце для одягу?

Для шкарпеток і невеликої білизни зручні підвісні тримачі з прищіпками. Вони допомагають звільнити основні перекладини для рушників, футболок та штанів. Для трикотажу, який за ярликом потрібно сушити горизонтально, підійде сітчаста полиця.

Вона підтримує річ і дає повітрю доступ знизу. Якщо аксесуар кріпиться до електросушарки, перевірте його сумісність із конкретною моделлю. Перед розвішуванням розправте рукави, розстебніть сорочки та розділіть штанини. Щільні речі періодично перевертайте, перевіряючи пояси, манжети й шви.

Де поставити сушарку, щоб речі не залишалися сирими?

Оберіть відносно тепле приміщення з можливістю провітрювання. Залиште навколо конструкції простір: затиснута між меблями сушарка гірше обдувається повітрям. Волога з одягу потрапляє в кімнату, тому самого підігріву недостатньо.

Потрібно також відводити вологе повітря – провітрювати приміщення або користуватися осушувачем відповідно до його інструкції. У сирій холодній кімнаті навіть сушарка з підігрівом працюватиме менш ефективно.