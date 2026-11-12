Без сушильної машини: як пляшка може допомогти швидше висушити речі

У холодну пору року випрані речі можуть залишатися вологими навіть наступного дня. Щоб прискорити сушіння, можна поставити під сушарку пляшку з гарячою водою.

Як працює цей спосіб і від чого залежить результат – розповіли експерти французького видання Maison & Travaux.

Як пляшка з водою може допомогти висушити одяг?

Спосіб полягає в тому, щоб поставити під сушарку або поруч із нею закриту пляшку з гарячою водою. Варто брати ємність об'ємом щонайменше один літр: вода поступово віддаватиме тепло й трохи нагріватиме повітря поблизу речей. Це може сприяти випаровуванню вологи з тканини.

Однак важливо взяти ємність, яка розрахована на гарячу воду. Звичайну одноразову пластикову пляшку не варто наповнювати окропом: вона може деформуватися. Ємність слід герметично закрити та поставити стійко, щоб уникнути протікання й опіків.

Що допоможе швидше висушити білизну / Фото Unsplash

Чому після сушіння речі мають затхлий запах?

Якщо одяг довго залишається вологим, може з'явитися неприємний затхлий запах. Особливо повільно висихають щільні ділянки: пояси джинсів, кишені, манжети та шви. Тому перед тим, як складати речі в шафу, варто перевірити саме ці місця.

Не слід прибирати навіть трохи вологу білизну: у закритій шафі вона досихатиме гірше, а запах може перейти на інший одяг. Якщо зовні річ уже суха, але шви ще вологі, її потрібно залишити на сушарці, розправивши щільні ділянки.

Що ще допоможе речам висохнути швидше?

Перед розвішуванням варто добре відтиснути білизну, обравши режим, дозволений для конкретної тканини.

На сушарці речі потрібно розправити й залишити між ними проміжки: щільно розвішаний одяг ускладнює циркуляцію повітря.

Не менш важливе провітрювання. Під час сушіння вода з тканини переходить у повітря, а за недостатньої вентиляції волога накопичується в оселі.

Тому пляшку можна розглядати лише як додатковий прийом – основними умовами залишаються належне відтискання, простір між речами та відведення вологого повітря.