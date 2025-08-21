У соцмережі Pinterest прогнозують, що цією осені домівки будуть сяяти традиціями. Реалії сучасного інтер'єру прагнуть екологічності та індивідуальності, а тому в моду повертається ретро-декор.

Так, експерти назвали 5 трендів декору, які, за прогнозами Pinterest, охоплять осінь 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

Який декор буде у тренді цієї осені?

Вінтажні елементи

Експерти Pinterest стверджують, що запити "вінтажні вбрання в стилі преппі" та "естетика преппі" є одними з найпопулярніших.

Що таке стиль преппі?

Preppy – це стиль у моді, який повторює або нагадує одяг учнів, котрі готуються до вступу до коледжів або приватних шкіл. Найбільше цей стиль був популярний на східному узбережжі США, а згодом став відомим на увесь світ. Характерними ознаками такого стилю є твідові тканини, темно-сині смужки та аксесуари в стилі Old Money.

В інтер'єрі стиль преппі втілюється через створення багатошарового і водночас позачасового простору. Затишні пледи з класичними візерунками чи смужками, латунні свічники чи ботанічні принти чудово впишуться в таку естетику.

Горошок

Ретро горошок знову повертається у моду. Достатньо додати скатертину з таким принтом чи акцентну стіну, як простір відразу стає затишнішим.

Горошок в інтер'єрі: дивіться відео

Кавові відтінки

Цієї осені у тренді будуть кавові відтінки. Додатковий декор, пледи чи нові шпалери зроблять простір затишним і теплим. Від відтінків "ванільного лате" до "матчі" – усі вони будуть популярними.

Плитка на стінах

Експерти прогнозують, що плитка тепер буде не лише у ванних та на кухні, а, можливо, й в коридорах. Особливий інтерес користувачі проявляють до плитки у синіх та теракотових відтінках.

Ар-деко з сучасним відтінком

Інтер'єр ар-деко 1920-х років восени 2025 року буде поступово відроджуватися. Дизайнери радять звернути увагу на скульптурні світильники, оксамиту оббивку меблів та дзеркала із золотим обрамленням. Усі вони додаватимуть розкоші інтер'єру.



Сучасний стиль ар-деко / Фото Jay Wilde

До слова, раніше експерти розповіли, що поєднання сучасного інтер'єру з класичними деталями, такими як традиційні штори та фурнітура, стає все більш популярним. Відтак, нині стали популярними деталі, які раніше були модними у будинках наших бабусь.