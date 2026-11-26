Бежеві та сірі дивани довгий час залишалися безпрограшним вибором для вітальні. Однак у трендах інтер'єру дедалі помітніше місце займають кольорові меблі, які не просто доповнюють кімнату, а стають її головною окрасою.

Як пише Wprost, один із таких фаворитів – зелений диван: він додає простору глибини, елегантності та робить інтер'єр візуально дорожчим.

Який колір дивана обрати замість бежевого?

Зелений диван може стати виразною альтернативою звичним нейтральним меблям. Його перевага в тому, що цей колір має чимало відтінків, які можна адаптувати до різних стилів інтер'єру. Зокрема, варто звернути увагу на такі варіанти:

Пляшковий зелений – глибокий і насичений відтінок, який додає інтер'єру особливої елегантності. Він чудово виглядає на оксамитових диванах, моделях із каретною стяжкою та меблях у стилі честерфілд. Найкраще поєднується з темним деревом, мармуром і латунними деталями.

– глибокий і насичений відтінок, який додає інтер'єру особливої елегантності. Він чудово виглядає на оксамитових диванах, моделях із каретною стяжкою та меблях у стилі честерфілд. Найкраще поєднується з темним деревом, мармуром і латунними деталями. Шавлієвий – спокійніший і приглушений колір, який пасує до мінімалізму, модерн-класики та джапанді. Він не перевантажує простір і добре поєднується зі світлими стінами.

– спокійніший і приглушений колір, який пасує до мінімалізму, модерн-класики та джапанді. Він не перевантажує простір і добре поєднується зі світлими стінами. Фісташковий – свіжий і легкий відтінок, який допомагає зробити вітальню світлішою та додати їй невимушеного настрою.

– свіжий і легкий відтінок, який допомагає зробити вітальню світлішою та додати їй невимушеного настрою. Оливковий – теплий природний колір, який особливо гармонійно виглядає з дерев'яними меблями, бежевим текстилем і натуральними матеріалами.

Водночас зелений диван зовсім не обов'язково має бути масивним або мати незвичайну форму. Навіть лаконічна модель на тонких ніжках може стати головним акцентом кімнати.



Зелений колір чудово доповнює інтер'єр / Фото Pinterest

З чим поєднувати зелений диван у вітальні?

Щоб зелений диван виглядав органічно, дизайнери радять поєднувати його з натуральними матеріалами та спокійною палітрою. Наприклад, бежеві або молочні стіни, дерев'яна підлога, лляні штори й журнальний столик із кам'яною стільницею створять гармонійний фон для кольорових меблів. Якщо хочеться зробити інтер'єр виразнішим, зелений можна доповнити:

бордовими,

теракотовими,

коньячними,

карамельними відтінками.

Золоті й латунні деталі підкреслять вишуканість оформлення, а скло та хром додадуть сучасного характеру. Є ще один важливий нюанс: зелений диван не повинен виглядати випадковою кольоровою плямою. Щоб об'єднати інтер'єр, варто повторити його відтінок в інших деталях. Це можуть бути декоративні подушки, картини, вази, штори або навіть кімнатні рослини.

Чи практичний зелений диван у повсякденному житті?

Яскравий колір – не єдиний критерій, на який варто зважати під час купівлі дивана. Не менш важливу роль відіграє оббивка, особливо якщо вдома є діти або домашні тварини. У такому разі краще придивитися до меланжевих і фактурних тканин. Завдяки неоднорідній поверхні на них менш помітні дрібні забруднення та сліди щоденного використання.

Також перед покупкою варто перевірити стійкість матеріалу до стирання та рекомендації виробника щодо догляду. Сам по собі зелений колір не захищає оббивку від плям, тому практичність залежатиме передусім від обраної тканини.

Зелений диван – вдалий спосіб відійти від звичної бежевої класики, не роблячи інтер'єр надто строкатим. Правильно підібраний відтінок і поєднання з натуральними матеріалами допоможуть створити вітальню, яка матиме дорогий і водночас затишний вигляд.