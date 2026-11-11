Кухня виглядатиме зовсім інакше: куди дизайнери тепер "ховають" холодильник

Великий холодильник може перетягувати на себе всю увагу, навіть якщо кухня продумана до дрібниць. Тому дизайнери дедалі частіше вписують його у високі меблеві блоки або приховують за фасадами. Техніка залишається під рукою, а кухня виглядає цілісніше.

House Beautiful називає "невидиму кухню" одним із помітних напрямів 2026 року. Її принцип – приховані прилади, суцільні фасади та зберігання, яке допомагає кухонній зоні стати природною частиною інтер'єру.

Як холодильник приховують у меблях?

Один із варіантів – вбудована модель із меблевим фасадом. Зачинений холодильник виглядає як звичайна висока шафа: його дверцята повторюють колір і матеріал гарнітура. Поруч можна передбачити секції для продуктів, посуду чи іншої техніки.

Так утворюється єдина композиція, у якій великий прилад менше виділяється. Водночас така шафа не обов'язково економить площу. Її головна перевага – впорядкований вигляд. Кількість робочої поверхні та зручність проходів залежать від конкретного планування.

Чи можна поставити звичайний холодильник у нішу?

Окремостоячу модель також можна візуально об'єднати з кухонними меблями – наприклад, розмістити між високими секціями. Але ніша має відповідати вимогам конкретного холодильника. Не можна просто щільно закрити прилад з усіх боків. Йому потрібне відведення тепла, а розміри вентиляційних проміжків залежать від конструкції.



Як холодильник приховують у меблях / Фото Unsplash

Що таке прихована кухня з pocket doors?

У сучасних інтер'єрах приховують не лише холодильники. Кавомашину, тостер та інші невеликі прилади розміщують у спеціальних меблевих секціях. Після використання їх закривають дверцятами, звільняючи кухню від зайвих предметів на виду.

Для цього використовують, зокрема, pocket doors – фасади, які під час відкривання засуваються в бічні відсіки. Вони не залишаються розчиненими перед робочою зоною. Такі конструкції дизайнери пропонують для кавових станцій і зберігання дрібної техніки

Однак перенести цей принцип на холодильник можна лише за умови продуманого доступу й вентиляції. А прилади, що нагріваються або утворюють пару, слід використовувати відповідно до інструкцій, залишаючи необхідний вільний простір.