Вбудована техніка – пастка: будівельник назвав приховані мінуси, про які мовчать продавці

Вбудована техніка давно стала одним із найпопулярніших рішень для сучасних кухонь. Вона допомагає створити цілісний інтер'єр і заховати побутові прилади за фасадами. Однак разом із перевагами таке рішення має й недоліки, про які варто подумати ще до ремонту.

24 Канал поспілкувався з Олексієм Чуницьким – керівником команди "ЧуницькийРемонт", яка займається ремонтом квартир і будинків під ключ та створенням дизайн-проєктів.

Чому вбудована техніка стала популярною?

За словами фахівця, головна перевага вбудованої техніки – її зовнішній вигляд. Холодильник, посудомийна машина чи духова шафа не вибиваються із загального дизайну, а кухня виглядає більш цілісною. Серед основних плюсів такого рішення Олексій Чуницький називає:

цілісний вигляд кухні – техніка ховається за меблевими фасадами;

більше порядку – у приміщенні менше візуального шуму;

тихішу роботу – меблеві конструкції можуть додатково приглушувати звук;

економію простору – техніку можна органічно інтегрувати в кухонний гарнітур.

Саме тому вбудовані прилади сьогодні використовують у більшості сучасних ремонтів.

Які мінуси мають вбудовані меблі?

Втім, повністю безпроблемним це рішення назвати не можна. Насамперед вбудована техніка зазвичай коштує дорожче за окремостоячу. Крім того, її складніше замінити. Якщо через кілька років прилад вийде з ладу або захочеться встановити нову модель, потрібно враховувати розміри ніші та сумісність із меблями.

Ще один момент – ремонт. Дістатися до вбудованого приладу для діагностики чи обслуговування може бути складніше, ніж до звичайної техніки. Тож перед покупкою варто врахувати не лише дизайн кухні, а й майбутні витрати на обслуговування та заміну обладнання.



Які переваги та недоліки має вбудована техніка / Фото Pinterest

Чи варто обирати вбудовану техніку?

Попри недоліки, експерт радить не відмовлятися від такого рішення, якщо ремонт робиться на багато років. Адже вбудована техніка – це насамперед вибір на користь естетики, комфорту та цілісного дизайну, але за ці переваги доведеться заплатити більше.

Якщо ж бюджет обмежений або важлива можливість легко замінювати прилади, окремостояча техніка може виявитися практичнішим варіантом.