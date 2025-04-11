Оригінальна великодня прикраса: як зробити квіткову вазу з моркви

На перший погляд, морква навряд чи асоціюється з декором чи оформленням святкового столу. Але саме цей скромний овоч може стати основою унікальної великодньої композиції.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, усе, що для цього потрібно – кілька сирих морквин, квіти та трохи фантазії. Як зробити таку прикрасу, розповідаємо далі.

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Квіткова композиція з овочевим акцентом

Ідея проста: створити вазу з моркви, яка стане незвичним елементом великоднього оздоблення. Вона поєднує улюблені святкові мотиви – весняні квіти та моркву, що нагадує про великоднього кролика. При цьому скляна ваза все ж залишається частиною декору – у неї вставляється морква, яка тримає квіти.

Щоб втілити цей задум, знадобиться до десятка морквин – точна кількість залежить від розміру вази та кількості квітів. У морквині вирізаються невеликі отвори, в які вставляються стебла квітів – тюльпанів, нарцисів, лілій чи навіть гілочок гіпсофіли. Це перетворює овочі на справжні мінівазочки, у яких розквітають весняні букети.

Як виглядає морквяна композиція: дивіться відео

Як зробити морквяну вазу

Першим кроком видаліть бадилля, акуратно обріжте основу моркви, щоб її було легше свердлити. Використовуйте ніж або тонке свердло, щоб зробити отвір для стебла.

Великі морквини з товстою основою краще підійдуть для квітів із грубими стеблами, як-от кали. Для тонких – можна обрати менші овочі.

Перед використанням моркву потрібно добре вимити, видалити дрібні корінці, але не очищати шкірку повністю – її текстура додає композиції натуральності.

Коли овочі будуть готові, готову моркву вставте в прозору вазу корінцями вниз. У кожен отвір налийте трохи води та вставте квіти.

Щоб зробити композицію ще цікавішою, можна використати не тільки помаранчеву моркву, а й різнокольорову – фіолетову, жовту, білу. Такий "овочевий букет" виглядатиме ще яскравіше.

До речі, використати у господарстві можна не лише моркву. Черствий хліб можна застосовувати для корисних справ вдома.