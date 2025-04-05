Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, хліб може стати в пригоді для прибирання, догляду за садом і навіть збереження свіжості продуктів. Як використати залишки з користю, розповідаємо далі.

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Очищення кавомолки

Якщо у вас є кавомолка, ви знаєте, як складно позбутися залишків кавового пилу й олії. Подрібніть у ній кілька шматочків хліба – крохмаль вбере жир, а абразивна структура допоможе очистити леза.

Усунення неприємних запахів у шухлядах

Хліб вбирає запахи, особливо в поєднанні з оцтом. Покладіть шматок хліба в миску, налийте трохи оцту та залиште в закритій шухляді на ніч – неприємні запахи зникнуть.

Додавання в компост

Хліб можна компостувати – він приваблює корисні мікроорганізми та покращує структуру ґрунту. Однак його краще використовувати для кімнатних рослин або закритих садів, щоб уникнути залучення гризунів.

До речі, не всі продукти можна викидати в компост. Так, до прикладу, чайні пакетики важливо вміти правильно утилізувати, про що забуває чимало людей.

Видалення відбитків пальців зі скла

Хліб м’яко очищує скло, не залишаючи подряпин. Просто протріть плями м’якушем – цей метод добре підходить для дзеркал, вікон і рам для картин.

Як прибрати скло хлібом: дивіться відео

Прибирання розбитого скла

Якщо розбилася склянка, спочатку зберіть великі уламки, а потім натисніть на залишки шматком хліба – він вбере мікрочастинки скла.

Видалення слідів олівця зі стін

Якщо діти залишили сліди кольорових олівців на стінах, спробуйте потерти їх кулькою з хліба. Він працює як м'яка гумка, не пошкоджуючи покриття.

Збереження свіжості овочів

Хліб вбирає зайву вологу в холодильнику, допомагаючи довше зберігати овочі свіжими. Покладіть шматок у шухляду з овочами та міняйте його кожні два дні.

Покращення ґрунту для рослин

Закопайте хліб у ґрунт, щоб привабити дощових черв'яків і наситити землю корисними речовинами. Головне – добре заглибити його, щоб не приваблювати шкідників.

Як використати хліб у саду: дивіться відео

Видалення жирних плям

Хліб допомагає вбирати свіжий жир. Покладіть шматок на пляму на тканині чи на іншій поверхні, натисніть і залиште на кілька хвилин. Це запобігатиме глибшому проникненню жиру.