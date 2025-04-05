Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, хлеб может пригодиться для уборки, ухода за садом и даже сохранения свежести продуктов. Как использовать остатки с пользой, рассказываем далее.

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Очистка кофемолки

Если у вас есть кофемолка, вы знаете, как сложно избавиться от остатков кофейной пыли и масла. Измельчите в ней несколько кусочков хлеба – крахмал впитает жир, а абразивная структура поможет очистить лезвия.

Устранение неприятных запахов в ящиках

Хлеб впитывает запахи, особенно в сочетании с уксусом. Положите кусок хлеба в миску, налейте немного уксуса и оставьте в закрытом ящике на ночь – неприятные запахи исчезнут.

Добавление в компост

Хлеб можно компостировать – он привлекает полезные микроорганизмы и улучшает структуру почвы. Однако его лучше использовать для комнатных растений или закрытых садов, чтобы избежать привлечения грызунов.

Кстати, не все продукты можно выбрасывать в компост. Так, к примеру, чайные пакетики важно уметь правильно утилизировать, о чем забывает немало людей.

Удаление отпечатков пальцев со стекла

Хлеб мягко очищает стекло, не оставляя царапин. Просто протрите пятна мякишем – этот метод хорошо подходит для зеркал, окон и рам для картин.

Как убрать стекло хлебом: смотрите видео

Уборка разбитого стекла

Если разбился стакан, сначала соберите крупные осколки, а затем нажмите на остатки куском хлеба – он впитает микрочастицы стекла.

Удаление следов карандаша со стен

Если дети оставили следы цветных карандашей на стенах, попробуйте потереть их шариком из хлеба. Он работает как мягкая резинка, не повреждая покрытие.

Сохранение свежести овощей

Хлеб впитывает лишнюю влагу в холодильнике, помогая дольше сохранять овощи свежими. Положите кусок в ящик с овощами и меняйте его каждые два дня.

Улучшение почвы для растений

Закопайте хлеб в почву, чтобы привлечь дождевых червей и насытить землю полезными веществами. Главное – хорошо заглубить его, чтобы не привлекать вредителей.

Как использовать хлеб в саду: смотрите видео

Удаление жирных пятен

Хлеб помогает впитывать свежий жир. Положите кусок на пятно на ткани или на другой поверхности, нажмите и оставьте на несколько минут. Это предотвратит более глубокое проникновение жира.