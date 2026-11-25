Коли надворі холодає, власники будинків із пічним опаленням шукають способи витрачати менше дров і довше зберігати тепло. Одним із популярних рішень стало "вічне поліно" – металева конструкція з водою, яку кладуть просто в топку. Їй приписують здатність скорочувати витрати дров удвічі.

Про цей цікавий винахід розповіли на сайті Alaska Department of Environmental Conservation.

Що таке "вічне поліно" та як воно працює?

"Вічне поліно" – це саморобний пристрій із металевої труби, яку закривають заглушками, частково наповнюють водою та обладнують отворами для виходу пари. Його кладуть у піч разом зі звичайними дровами. Коли розгорається вогонь, метал нагрівається, передає тепло воді, а та поступово закипає.

Утворена пара виходить через отвори. Ідея полягає в тому, що нагріті метал і вода накопичують тепло, а потім поступово віддають його навіть після того, як полум'я слабшає. Завдяки цьому приміщення нібито довше залишається теплим, а дров потрібно менше.

Чи справді "вічне поліно" допомагає економити дрова?

На перший погляд, принцип роботи пристрою здається цілком логічним. Вода має високу теплоємність, тому для її нагрівання та випаровування потрібна значна кількість енергії. Метал також здатний накопичувати тепло й поступово віддавати його.

Однак є важливий нюанс: пристрій не виробляє додаткової енергії. Він отримує її від тих самих дров, які горять у печі. Тобто "вічне поліно" може змінювати розподіл тепла в часі, але це ще не означає, що піч почне споживати менше палива. Для справжньої економії важлива насамперед ефективність згоряння деревини.

Якщо дрова горять неправильно, частина енергії втрачається разом із димом. Департамент охорони довкілля штату Аляска у рекомендаціях щодо використання дров'яних печей наголошує на важливості достатнього доступу повітря та правильної температури горіння. Саме ці умови допомагають повніше спалювати гази, які виділяються з деревини.



Чи справді "вічне поліно" допомагає економити дрова / Фото Unsplash

Чим небезпечне саморобне "вічне поліно"?

Окремий ризик пов'язаний із самою конструкцією пристрою. Усередині металевої труби нагрівається вода й утворюється пара, яка повинна вільно виходити через спеціальні отвори. Якщо вони заб'ються сажею або частково перекриються, відведення пари може порушитися.

Це створює ризик підвищення тиску всередині металевого корпусу. Особливо небезпечні неякісні зварні шви, дефекти металу та відсутність інженерного розрахунку. За таких умов конструкція може втратити герметичність або навіть зруйнуватися під час нагрівання.

Тому саморобне "вічне поліно" не варто сприймати як перевірений спосіб економії. Значно надійніше використовувати сухі дрова, стежити за станом димоходу та забезпечувати правильне горіння в печі. Саме ці чинники допомагають ефективніше використовувати паливо без експериментів із небезпечними пристроями.