Забуті лайфхаки 90-х: як українці жили без світла та зберігали продукти

Тривалі відключення електроенергії змушують українців згадувати прості побутові хитрощі, які добре знали ще у 90-х. Термос із гарячою водою, запас продуктів, які не бояться кімнатної температури, та навіть балкон замість холодильника – ось що може стати у пригоді під час тривалого блекауту.

24 Канал зібрав лайфхаки тих, хто пережив 90-ті та відсутність електрики.

Як зробити період відключення електроенергії комфортнішим?

У холодну пору року важливо мати змогу зігрітися не лише за допомогою теплого одягу, але й теплих напоїв. У цьому допоможе термос із гарячим чаєм чи хоча б просто водою. Один із найпростіших способів – заздалегідь нагріти воду та залити її в термос. Так можна забезпечити себе гарячою водою для чаю або кави навіть через кілька годин після відключення.

Термос також стане у пригоді вранці або ввечері, коли електроенергія може бути відсутня саме в потрібний момент. Ще один важливий запас – питна вода. Її краще мати вдома заздалегідь, адже під час тривалого знеструмлення можуть виникнути проблеми з роботою насосів, які забезпечують подачу води у будинки.



Варто заздалегідь нагріти воду та залити її в термос / Фото Unsplash

Які продукти переживуть відключення холодильника?

Якщо холодильник не працює кілька годин, його не варто без потреби відкривати. Чим рідше відчиняти дверцята, тим довше всередині зберігатиметься холод. Але для тривалих відключень краще заздалегідь мати запас продуктів, які не потребують холодильника. Це можуть бути:

крупи,

макарони,

консерви,

сухофрукти,

горіхи,

хлібці та інші продукти тривалого зберігання.

Варто пам'ятати і про просте правило: продукти, які швидко псуються, не можна залишати в теплі лише тому, що на вулиці холодно.

Як зберігали продукти, коли холодильника не було?

Холодильники в СРСР існували, але далеко не завжди були доступними для кожної родини. Особливо в перші повоєнні десятиліття побутові холодильники не були звичною річчю в кожній квартирі. Тому людям доводилося вигадувати інші способи зберігання продуктів.

У холодну пору року одним із найпростіших "природних холодильників" ставало місце за вікном. Продукти складали в каструлю, банку, пакет або спеціальну сітку й виставляли на холодне повітря. Так могли зберігати масло, молочні продукти, ковбасу та іншу їжу, яка потребувала прохолоди.



Продукти вивішували за вікно / Фото Obozrevatel

Як пересуватися містом, коли не працюють світлофори?

Тривале знеструмлення створює проблеми не лише вдома. Якщо не працюють світлофори та вуличне освітлення, пішоходам стає значно складніше бути помітними для водіїв. Тому в темний час доби варто використовувати світловідбивні елементи, ліхтарик або інше джерело світла. Перед переходом дороги необхідно переконатися, що водій справді вас бачить. Особливо небезпечно переходити дорогу там, де світлофор не працює, а вулиця погано освітлена.

Чому у 90-х люди швидше пристосовувалися до темряви?

Тоді багато звичних сьогодні речей просто не були настільки залежними від електрики. Люди тримали вдома:

свічки,

сірники,

ліхтарики,

термоси,

запаси води та продукти тривалого зберігання.

Сьогодні до цього списку можна додати павербанки, акумуляторні лампи та зарядні станції. Але головний принцип залишився незмінним: частину необхідних речей краще підготувати до того, як світло зникне, а не після.