Цей популярний овоч виснажує ґрунт: яку рослину не варто садити щороку

Капуста – одна з найпопулярніших культур на українських городах. Однак висаджувати її на тій самій грядці щороку – не найкраща ідея. Рослина потребує родючого ґрунту, а постійне вирощування капустяних на одному місці може створювати умови для дефіциту поживних речовин і накопичення хвороб та шкідників.

Для активного формування великого качана капусті потрібна значна кількість поживних елементів, зокрема азоту. Фахівці Royal Horticultural Society радять перед вирощуванням капустяних перевіряти ґрунт і за потреби поповнювати запас поживних речовин органікою та добривами.

Чому не варто садити капусту щороку на одному місці?

Проблема не лише у виснаженні ґрунту. Капуста, броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста, кейл та інші хрестоцвіті належать до однієї родини.

Вони мають спільних шкідників і хвороби. Якщо щороку вирощувати їх на тій самій грядці, збудники ґрунтових захворювань і шкідники отримують сприятливі умови для накопичення. Саме тому RHS рекомендує включати капусту та її родичів у сівозміну.

Що посадити після капусти?

Після капусти краще не висаджувати наступного сезону інші хрестоцвіті:

броколі,

цвітну капусту,

редис,

ріпу,

гірчицю чи інші культури цієї родини.

Це допоможе розірвати цикл поширення специфічних хвороб і шкідників. Для сівозміни можна обрати культури з іншої родини – наприклад, бобові або деякі коренеплоди. Головний принцип простий: не повертати капусту та її родичів на ту саму грядку щороку.

Чергування культур допомагає не лише збалансувати використання поживних речовин, а й зменшити ризик накопичення ґрунтових шкідників і хвороб.



Чому не варто садити капусту щороку на одному місці / Фото Unsplash

Як відновити ґрунт?

Після капусти варто подбати про родючість грядки. Допомогти може добре перепрілий компост або інша органічна речовина. Водночас не варто бездумно вносити великі дози добрив: найкраще орієнтуватися на результати аналізу ґрунту.