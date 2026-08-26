Для активного образования большого кочана капусты требуется значительное количество питательных веществ, в частности азота. Специалисты Royal Horticultural Society рекомендуют перед выращиванием капустных культур проверять почву и, при необходимости, восполнять запас питательных веществ с помощью органических веществ и удобрений.

Почему не стоит сажать капусту каждый год на одном и том же месте?

Проблема не только в истощении почвы. Капуста, брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, кейл и другие крестоцветные относятся к одному семейству.

У них общие вредители и болезни. Если каждый год выращивать их на одной и той же грядке, возбудители почвенных заболеваний и вредители получают благоприятные условия для размножения. Именно поэтому RHS рекомендует включать капусту и ее родственников в севооборот.

Что посадить после капусты?

После капусты лучше не высаживать в следующем сезоне другие крестоцветные:

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брокколи,

цветную капусту,

редис,

репу,

горчицу или другие культуры этого семейства.

Это поможет прервать цикл распространения специфических болезней и вредителей. Для севооборота можно выбрать культуры из другого семейства – например, бобовые или некоторые корнеплоды. Главный принцип прост: не высаживать капусту и ее родственников на одну и ту же грядку каждый год.

Чередование культур помогает не только сбалансировать использование питательных веществ, но и снизить риск накопления почвенных вредителей и болезней.



Почему не стоит сажать капусту каждый год на одном месте / Фото Unsplash

Как восстановить почву?

После капусты стоит позаботиться о плодородии грядки. Помочь может хорошо перепревший компост или другое органическое вещество. В то же время не стоит бездумно вносить большие дозы удобрений: лучше всего ориентироваться на результаты анализа почвы.