Зірвати стиглі чері посеред зими можна просто на кухні. Для цього знадобляться компактний сорт, горщик із дренажем і достатньо світла. А якщо хочете збирати помідори кілька разів за зиму, є проста хитрість: посійте кілька кущів у різний час, щоб вони плодоносили по черзі.

Як вирощувати помідори на підвіконні всю зиму – розповіли експерти Simple Garden Life.

Які помідори найкраще ростуть на підвіконні?

Джим і Мері Компетті радять обирати карликові детермінантні сорти. Такі кущі виростають до певного розміру й віддають основну частину врожаю за відносно короткий час. На пакетику насіння шукайте позначки "для балкона" або "для контейнерів".

До прикладу:

Red Robin і Tiny Tim – компактні чері. Кущі заввишки близько 30 сантиметрів підійдуть для невеликого підвіконня.

– компактні чері. Кущі заввишки близько 30 сантиметрів підійдуть для невеликого підвіконня. Patio Choice Red – чері для просторішого місця. Кущ виростає приблизно до 60 – 75 сантиметрів, тож йому знадобиться більший горщик.

– чері для просторішого місця. Кущ виростає приблизно до 60 – 75 сантиметрів, тож йому знадобиться більший горщик. Early Girl Bush – кущовий гібрид для тих, хто хоче більші плоди. Для вирощування в горщику шукайте саме версію з позначкою Bush.

Якщо цих сортів немає в продажу, придивіться до Балконного дива, Венуса або Вілми.

Які помідори найкраще ростуть на підвіконні / Фото Unsplash

Як посіяти помідори й доглядати за ними?

Насіння можна висіяти одразу в постійний горщик із дренажними отворами. Для найменших сортів орієнтуйтеся на 4 літри ґрунту, для більших кущів – приблизно 8 – 12 літрів. Наповніть горщик легким субстратом для контейнерних рослин і після появи сходів залиште один найміцніший паросток. Поливайте, коли верхній шар ґрунту підсохне, а зайву воду з піддона зливайте.

Коли кущ зацвіте, злегка постукайте пальцем по квітковій китиці. Томати самозапильні, а легка вібрація допомагає пилку висипатися всередині квітки й підвищує шанси на зав'язь.

Чи вистачить узимку світла з вікна?

Поставте горщик біля найсвітлішого вікна, бажано південного, і тримайте його подалі від холодних протягів. У короткі похмурі дні томатам знадобиться досвічування. Подружжя Компетті використовує для цього звичайні яскраві світлодіодні світильники для майстерень. Їх розміщують над рослинами й піднімають у міру росту кущів.

Якщо лампа є основним джерелом світла, Компетті радять вмикати її на 12 – 14 годин на добу. Якщо вона лише доповнює сонце з вікна, почніть із 4 – 6 годин досвічування й коригуйте тривалість залежно від того, скільки світла отримують рослини.

Щоб розтягнути збір на зиму, висівайте нову партію кожні кілька тижнів. Поки з одного куща збиратимете чері, наступний уже підростатиме. Кілька компактних рослин, посіяних із проміжком, дадуть змогу довше збирати помідори з підвіконня.