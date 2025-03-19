Не все так ідеально: що варто знати перед тим, як обирати водозберігаючу лійку для душу

Прийняття гарячого душу допомагає розслабитися, зняти стрес і заспокоїти м’язи. Однак довге перебування під душем може викликати почуття провини через велику витрату води та високі рахунки за комунальні послуги.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, саме тому багато людей замислюються над встановленням водозберігаючої лійки для душу. Це не тільки екологічне рішення, а й спосіб економії коштів. Але чи справді така лійка є ідеальним варіантом для кожного? Що варто знати перед тим, як зробити вибір, розповідаємо далі.

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Як працює водозберігаюча душова лійка

Звичайні душові лійки використовують приблизно 9,5 літрів води за хвилину, а старі моделі – навіть до понад 20 літрів. Водозберігаючі ж душові лійки споживають менше – зазвичай до 7,6 літра на хвилину. Це досягається двома основними методами:

Аераційні душові лійки – змішують повітря з водою, створюючи сильніший потік, але використовуючи менше води. Вони дають приємне відчуття, проте можуть знижувати температуру води та сприяти утворенню зайвої пари.

Ламінарні душові лійки – створюють більш концентровані потоки води без змішування з повітрям. Це забезпечує м’якше відчуття та зменшує вологість у ванній кімнаті.

Водозберігаюча лійка має також і недоліки / Фото Freepik

Недоліки душових водозберігаючих лійок

Хоча економія води та зменшення рахунків є значними перевагами, деякі моделі ощадливих душових лійок можуть вплинути на комфорт прийняття душу:

Зниження тиску води – у будинках із низьким тиском води така лійка може створювати занадто слабкий потік.

Триваліший нагрів води – деякі моделі (особливо аераційні) можуть довше нагрівати воду, що призводить до збільшення витрат на електроенергію чи газ.

Неефективне змивання шампуню та мила – слабший потік може вимагати більше часу для повного ополіскування волосся, особливо якщо воно густе.

Зайва пара у ванній кімнаті – через змішування з повітрям аераційні моделі можуть сприяти підвищенню вологості, що може бути проблемою для ванних кімнат із поганою вентиляцією.

Якщо ваша лійка для душу зламалась і ви замислюєтесь про купівлю нової, не поспішайте. Замість викидання лійки проблему можна вирішити за 1 хвилину.

Як обрати якісну душову лійку

Щоб уникнути перелічених недоліків, варто звертати увагу на сертифікацію та технічні характеристики лійки.

Наприклад, продукція з маркуванням WaterSense гарантує, що вона відповідає стандартам ефективності без значного зниження комфорту прийняття душу. Такі моделі оптимально поєднують економію води та збереження приємного тиску.