Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, именно поэтому многие люди задумываются над установкой водосберегающей лейки для душа. Это не только экологическое решение, но и способ экономии средств. Но действительно ли такая лейка является идеальным вариантом для каждого? Что стоит знать перед тем, как сделать выбор, рассказываем далее.

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Как работает водосберегающая душевая лейка

Обычные душевые лейки используют примерно 9,5 литров воды в минуту, а старые модели – даже до более 20 литров. Водосберегающие же душевые лейки потребляют меньше – обычно до 7,6 литра в минуту. Это достигается двумя основными методами:

Аэрационные душевые лейки – смешивают воздух с водой, создавая более сильный поток, но используя меньше воды. Они дают приятное ощущение, однако могут снижать температуру воды и способствовать образованию лишнего пара.

Ламинарные душевые лейки – создают более концентрированные потоки воды без смешивания с воздухом. Это обеспечивает мягкое ощущение и уменьшает влажность в ванной комнате.

Водосберегающая лейка имеет также и недостатки / Фото Freepik

Недостатки душевых водосберегающих леек

Хотя экономия воды и уменьшение счетов являются значительными преимуществами, некоторые модели экономных душевых леек могут повлиять на комфорт принятия душа:

Снижение давления воды – в домах с низким давлением воды такая лейка может создавать слишком слабый поток.

Длительный нагрев воды – некоторые модели (особенно аэрационные) могут дольше нагревать воду, что приводит к увеличению расходов на электроэнергию или газ.

Неэффективное смывание шампуня и мыла – слабый поток может потребовать больше времени для полного ополаскивания волос, особенно если они густые.

Лишний пар в ванной комнате – из-за смешивания с воздухом аэрационные модели могут способствовать повышению влажности, что может быть проблемой для ванных комнат с плохой вентиляцией.

Если ваша лейка для душа сломалась и вы задумываетесь о покупке новой, не спешите. Вместо выбрасывания лейки проблему можно решить за 1 минуту.

Как выбрать качественную душевую лейку

Чтобы избежать перечисленных недостатков, стоит обращать внимание на сертификацию и технические характеристики лейки.

Например, продукция с маркировкой WaterSense гарантирует, что она соответствует стандартам эффективности без значительного снижения комфорта принятия душа. Такие модели оптимально сочетают экономию воды и сохранение приятного давления.