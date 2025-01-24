Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, часть людей уверена, что душ позволяет потреблять меньше воды, тогда как другие убеждены, что первенство в экономии за ванной. Что же на самом деле потребляет меньше воды, рассказываем далее.

К теме Стоит избегать любой ценой: какие краны лучше не использовать во время ремонта

Ванна или душ: что экономнее

Современные душевые лейки имеют среднюю пропускную способность около 9,5 литров в минуту. Более старые модели могут пропускать от 15 до 30 литров в минуту, что значительно увеличивает расход воды. Учитывая то, что средняя продолжительность душа составляет 15 минут, типичный душ расходует около 140 литров воды. Если же у вас установлена высокоэффективная лейка с потоком 6 литров в минуту, этот показатель уменьшается до 90 литров за 15 минут.

В то же время стандартная ванна вмещает от 190 до 265 литров воды. Поскольку обычно она наполняется не полностью, то объем использованной воды здесь может составлять 130 – 190 литров.

Поэтому, если ваш душ длится не более 10 – 15 минут, и вы используете современную душевую лейку, он будет тратить меньше воды по сравнению с ванной. Это делает душ более экологичным и экономным вариантом.

Новое оборудование является более экономным / Фото Freepik

Однако, если ваша ванна небольшого размера или вы не наполняете ее полностью, она может быть выгоднее с точки зрения потребления воды, особенно если душ в вашем доме оснащен неэффективной старой лейкой.

Как уменьшить расход воды

Чтобы экономить воду, инвестируйте в современные душевые модели, которые потребляют примерно 6 литров в минуту.

Также сократите время принятия душа. Даже уменьшение душа на несколько минут может существенно снизить расход воды.

Если же вы выбираете ванну, контролируйте уровень воды. Наполняйте ванну только до необходимого уровня.