Боротьба зі шкідниками та знищення бур'янів: як використовувати яблучний оцет у саду

Яблучний оцет – універсальний засіб, який може стати корисним не лише на кухні, а й у саду. Його кислота має антимікробні властивості, що може допомогти у боротьбі з грибковими захворюваннями, шкідниками та навіть бур'янами.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, важливо використовувати оцет обережно, щоб не зашкодити рослинам і ґрунту. Основні рекомендації розповідаємо далі.

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Як боротися з грибковими захворюваннями за допомогою оцту?

Яблучний оцет може допомогти в боротьбі з такими поширеними проблемами, як борошниста роса, чорна плямистість чи фітофтороз. Головне – правильно розвести його у воді.

Для профілактики грибкових захворювань змішайте 2 столові ложки яблучного оцту на 4 літри води та обприскуйте рослини раз на тиждень.

Якщо рослини вже уражені грибком, можна підвищити концентрацію до 4 ложок оцту на 4 літри води.

Для троянд, уражених чорною плямистістю, рекомендують 3 ложки оцту на 4 літри води з обробкою щодня.

Як відлякати комах оцтом?

Яблучний оцет може стати безпечною альтернативою хімічним засобам для боротьби з попелицею, мурахами та іншими дрібними шкідниками.

Змішайте 1 частину оцту на 3 частини води, додайте кілька крапель засобу для миття посуду.

Обробляйте ґрунт або основу рослин, уникаючи листя, щоб не викликати опіки.

Розчини з оцтом можуть бути корисними у садівництві / Фото Freepik

Чи можлива дезінфекція садового інвентарю оцтом?

Оцет допомагає ефективно очищати садові інструменти від бруду, іржі та мінеральних відкладень.

Для очищення інструментів використовуйте розчин 1:1 оцту й води.

Для сильно іржавих інструментів замочіть їх у розчині на кілька годин або на ніч.

Для видалення плям із глиняних горщиків підійде розчин 1 частина оцту на 2 частини води.

Як відлякати тварин зі свого саду оцтом?

Завдяки різкому запаху яблучний оцет відлякує багатьох дрібних ссавців:

Проти кроликів і гризунів: змочіть ватні диски в оцті й розкладіть їх біля рослин або розпилюйте розчин оцту і води (1:3).

Проти кротів: поливайте їхні ходи розчином оцту і води (1:1) кожні кілька днів.

Проти слимаків: використовуйте чистий оцет або розчин оцту і води (1:1) для точкової обробки, уникаючи листя рослин.

До речі, крім оцту, популярною у садівництві є сода, яка може бути справді корисна, але й може нашкодити.