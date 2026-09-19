Обрізати чи обламувати: як краще підготувати дерева до зими

Осінь – час навести лад у саду, але з деревами поспішати не варто. Багато садівників намагаються перед зимою зрізати все зайве або обламувати молоді пагони, однак така підготовка може більше нашкодити, ніж допомогти.

Коли дерево справді потрібно обрізати восени та які гілки краще залишити до кінця зими – розкажуть фахівці University of Minnesota Extension.

Чи варто обрізати дерева восени?

Для більшості листопадних дерев основну обрізку краще проводити наприкінці зими або на початку весни, коли рослина перебуває у стані спокою. Осіння обрізка може залишити свіжі рани, які взимку підсихають і можуть пошкоджуватися морозом.

Восени натомість можна прибрати сухі, зламані та явно хворі гілки, а також ті, що труться одна об одну. Це допомагає зменшити ризик поширення хвороб і обламування гілок узимку.

А що робити з молодими пагонами?

Обламувати гілки та пагони руками не варто. Нерівний надлом пошкоджує тканини дерева й може створити додаткове місце для проникнення інфекцій. Якщо пагін потрібно видалити, краще використати гострий і чистий інструмент та зробити правильний зріз.

При видаленні гілки її не слід зрізати врівень зі стовбуром: зріз роблять біля основи гілки, залишаючи недоторканою так звану комірцеву зону.



Як краще підготувати дерева до зими / Фото Unsplash

Які гілки прибрати перед зимою?

Перед холодами варто уважно оглянути крону. Видаляють:

сухі та відмерлі гілки;

зламані після вітру або врожаю;

явно хворі частини;

гілки, які перехрещуються й постійно труться;

небезпечні слабкі пагони, які можуть обламатися під вагою снігу.

При цьому не потрібно радикально проріджувати крону лише заради зимівлі. Надмірна обрізка може стимулювати небажаний ріст пагонів і послабити дерево.

Не менш важливо прибрати з-під дерев опалі та залишені на гілках плоди, а також рослинні рештки з ознаками хвороб. Це допомагає зменшити кількість шкідників та інфекцій, які можуть пережити зиму.