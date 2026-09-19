Коли дерево справді потрібно обрізати восени та які гілки краще залишити до кінця зими – розкажуть фахівці University of Minnesota Extension.

Чи варто обрізати дерева восени?

Для більшості листопадних дерев основну обрізку краще проводити наприкінці зими або на початку весни, коли рослина перебуває у стані спокою. Осіння обрізка може залишити свіжі рани, які взимку підсихають і можуть пошкоджуватися морозом.

Восени натомість можна прибрати сухі, зламані та явно хворі гілки, а також ті, що труться одна об одну. Це допомагає зменшити ризик поширення хвороб і обламування гілок узимку.

А що робити з молодими пагонами?

Обламувати гілки та пагони руками не варто. Нерівний надлом пошкоджує тканини дерева й може створити додаткове місце для проникнення інфекцій. Якщо пагін потрібно видалити, краще використати гострий і чистий інструмент та зробити правильний зріз.

При видаленні гілки її не слід зрізати врівень зі стовбуром: зріз роблять біля основи гілки, залишаючи недоторканою так звану комірцеву зону.

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Як краще підготувати дерева до зими / Фото Unsplash

Які гілки прибрати перед зимою?

Перед холодами варто уважно оглянути крону. Видаляють:

сухі та відмерлі гілки;

зламані після вітру або врожаю;

явно хворі частини;

гілки, які перехрещуються й постійно труться;

небезпечні слабкі пагони, які можуть обламатися під вагою снігу.

При цьому не потрібно радикально проріджувати крону лише заради зимівлі. Надмірна обрізка може стимулювати небажаний ріст пагонів і послабити дерево.

Не менш важливо прибрати з-під дерев опалі та залишені на гілках плоди, а також рослинні рештки з ознаками хвороб. Це допомагає зменшити кількість шкідників та інфекцій, які можуть пережити зиму.