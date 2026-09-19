Когда действительно нужно обрезать дерево осенью и какие ветки лучше оставить до конца зимы – расскажут специалисты University of Minnesota Extension.

Стоит ли обрезать деревья осенью?

Для большинства лиственных деревьев основную обрезку лучше проводить в конце зимы или в начале весны, когда растение находится в состоянии покоя. Осенняя обрезка может оставить свежие раны, которые зимой подсыхают и могут повредиться морозом.

Зато осенью можно удалить сухие, сломанные и явно больные ветки, а также те, что трутся друг о друг. Это помогает снизить риск распространения болезней и обломки веток зимой.

А что делать с молодыми побегами?

Обламывать ветки и побеги руками не стоит. Неровный надлом повреждает ткани дерева и может создать дополнительное место для проникновения инфекций. Если побег нужно удалить, лучше использовать острый и чистый инструмент и сделать правильный срез.

При удалении ветки ее не следует срезать вровень со стволом: срез делают у основания ветки, оставляя нетронутой так называемую воротничковую зону.

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Как лучше подготовить деревья к зиме / Фото Unsplash

Какие ветки убрать перед зимой?

Перед наступлением холодов стоит внимательно осмотреть крону. Удаляют:

сухие и отмершие ветки;

сломанные после ветра или урожая;

явно больные части;

ветви, которые перекрещиваются и постоянно трутся друг о друга;

опасные слабые побеги, которые могут сломаться под тяжестью снега.

При этом не нужно радикально прореживать крону только ради зимовки. Чрезмерная обрезка может стимулировать нежелательный рост побегов и ослабить дерево.

Не менее важно убрать из-под деревьев опавшие и оставшиеся на ветвях плоды, а также растительные остатки с признаками болезней. Это помогает уменьшить количество вредителей и инфекций, которые могут пережить зиму.