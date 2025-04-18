Знадобиться масло та чашка: лайфхак, що допоможе ідеально заточити кухонний ніж

Якщо кухонні ножі вдома більше давлять продукти, ніж ріжуть, і навіть соковитий помідор стає для них непосильною задачею – не поспішайте бігти в майстерню або купувати нові.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, є простий спосіб повернути лезам гостроту, не виходячи з кухні. І все, що для цього потрібно, – звичайна керамічна чашка. Як їх наточити, розповідаємо далі.

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Помідор як тест на гостроту

Тест помідор проти ножа – класика кухонної перевірки. Якщо лезо не прорізає м'якуш, а лише її тисне – значить, ніж уже давно потребує заточування.

Щоб спростити цю процедуру існує лайфхак: можна використати дно звичайного керамічного кухля як імпровізований точильний інструмент. Його неглазурована основа схожа за властивостями на керамічні точильні стрижні. Проводячи лезом під кутом приблизно 20° уздовж цієї поверхні, можна повернути ножу здатність різати – і навіть помідори.

До чого тут масло

У спробі вдосконалити метод, деякі ентузіасти додають на дно чашки вершкове масло або воду. За аналогією з професійними точильними системами, рідина зменшує тертя та запобігає перегріву леза. Теоретично це може подовжити термін служби ножа.

Гострий ніж легко розрізатиме помідор / Фото Freepik

Однак, за словами експертів, насправді експериментально сильної різниці під час заточування з водою чи маслом непомітно. В обох випадках після кількох хвилин роботи ножі змогли впоратися з нарізанням помідора значно краще.

Як правильно точити ніж чашкою

Першим кроком виберіть керамічну чашку з неглазурованим дном. За бажанням, додайте краплю води або масла.

Далі тримайте лезо під кутом приблизно 20°. Повільно проведіть лезом по основі чашки 10 – 20 разів з кожного боку.

Коли закінчите, протріть лезо перед використанням, щоб уникнути попадання залишків на продукти.

До речі, щоб ножі слугували довго, їх також слід правильно зберігати. До прикладу, для цього можна зробити своїми руками підставку буквально за 0 гривень.