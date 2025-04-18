Як очистити будинок від павуків: ефективні способи боротьби

Павуки – хоч і не найнебезпечніші "сусіди", але вони здатні викликати в багатьох людей дискомфорт. Їхня поява у будинку часто стає приводом для занепокоєння, особливо коли мова йде про темні кути, стелі чи підвали.

Якщо ви хочете уникнути непроханих гостей, варто знати не лише, як їх позбутися, а і як не допустити повторної появи. Що ж робити з павуками, розповідає 24 Канал.

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Чому павуки з’являються у будинку

Павуки не приходять до оселі випадково. Найчастіше вони шукають:

Їжу – комах, які мешкають у вашому домі.

Тепло та безпечне укриття – особливо в холодну пору року.

Темні та спокійні місця – підвал, горище, за меблями, у вентиляційних отворах.

Як позбутись павуків у будинку

Регулярне прибирання.

Пилососьте кути кімнат, під ліжками, за меблями та в інших важкодоступних місцях. Знімайте павутиння одразу після появи. Особливу увагу приділяйте підвалам, коморам та горищам.

Позбавтесь інших комах.

Оскільки павуки харчуються дрібними комахами, боротьба з мухами, мошками, мурахами та іншими шкідниками автоматично зменшить кількість павуків.

До речі, серед переліку комах, що опиняються вдома, можуть бути й блохи, з якими також важливо боротися.

Закрийте всі щілини.

Перевірте герметичність вікон, дверей, вентиляційних отворів та тріщин у стінах. Павуки проникають у житло саме через ці лазівки.

Павуки люблять затишні та темні місця / Фото Freepik

Використовуйте природні засоби.

Павуки не люблять сильні запахи. Так, для відлякування можна скористатись ефірними оліями м’яти, лаванди, евкаліпта або чайного дерева. Додайте кілька крапель у воду та обприскайте кути кімнат. Іншим рішенням може бути оцет – змішайте воду з ним у співвідношенні 1:1 та обробіть місця, де можуть ховатися павуки.

Пастки та відлякувачі.

Існують спеціальні клейові пастки для павуків, які можна розмістити в кутах або під меблями. Також у продажу є ультразвукові відлякувачі, що не заважають людям, але дратують комах.

Професійна дезінсекція.

Якщо павуків дуже багато і домашні методи не дають результату, варто звернутися до фахівців. Професійна обробка допоможе не лише знищити павуків, а й запобігти їх повторній появі.

Як запобігти поверненню павуків

Перш за все, підтримуйте чистоту в домі та не залишайте сміття чи їжу на відкритому повітрі.

Також використовуйте москітні сітки на вікнах та лагодьте труби, щоб уникнути вогкості, яка приваблює комах.

Крім того, регулярно провітрюйте приміщення та не залишайте кімнати занадто темними або закритими на тривалий час.