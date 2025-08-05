Чебрець повзучий стає все популярнішим як екологічна альтернатива традиційному газону. Його щільний килим із зеленого листя не лише прикрашає ділянку, а й ефективно пригнічує ріст бур’янів – фізично та хімічно.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, усе завдяки його здатності швидко розростатися, затінюючи ґрунт і виділяючи природні ефірні олії, що не дають шансів небажаним рослинам. Що ще варто знати про чебрець, розповідаємо далі.

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Чому варто обрати чебрець повзучий?

На відміну від звичайної трави, чебрець не потребує постійного догляду. Його не потрібно регулярно косити, він витривалий до посухи й невибагливий до ґрунту. А з кінця весни до літа ця рослина вкривається рожевими або фіолетовими квітами, приваблюючи бджіл та інших запилювачів. Водночас густе зростання створює природний бар’єр проти бур’янів і зберігає охайний вигляд ділянки.

Як правильно посадити та доглядати чебрець?

Найкращий час для висадки – весна або осінь. Для початку варто:

очистити ділянку від бур’янів;

розпушити ґрунт або провести соляризацію (укрити плівкою, щоб випалити бур’яни);

висаджувати молоді рослини на відстані 20 – 30 сантиметрів або засіяти насінням, змішаним із піском для рівномірного розподілу.

Чебрець є не надто вибагливим / Фото Freepik

Перший місяць слідкуйте за вологістю – поливайте регулярно, поки рослина вкоріниться. Потім полив скорочують до разу на тиждень.

Щоб покращити дренаж і захистити від бур’янів, навколо чебрецю можна насипати гравій. Обрізайте стебла після цвітіння, щоб підтримувати компактність.

Що варто врахувати перед висадкою?

Попри свої переваги, чебрець повзучий підходить не для всіх ділянок. Уважно оцініть:

тип ґрунту – у важкій, вологій глині чебрець може загинути через загнивання коріння;

клімат – у холодних регіонах рослина може частково зникати взимку;

призначення газону – чебрець не витримує активного використання (спортивні ігри, вигул собак);

особливості родини – сильний аромат рослини або присутність бджіл може бути недоречним у родинах з алергіками або маленькими дітьми. Також ефірні олії можуть подразнювати чутливу шкіру домашніх улюбленців.

До слова, слідкувати варто й за небажаним вторгненням бур'янів, які можуть проникати від сусіда на ваш газон.