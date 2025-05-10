Сад наповниться ранковим співом: квіти, які приваблюють птахів

Окрім естетичної функції, квіти в саду можуть стати справжніми магнітами для птахів. Вони приваблюють пернатих не лише кольором і формою, а й рясним нектаром та насінням.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, якщо ви хочете, щоб ваш ранок починався з пташиного співу, варто звернути увагу на рослини, які створюють сприятливе середовище для диких птахів. Що це за квіти, розповідаємо далі.

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Кампсис

Ця яскрава витка рослина з червоно-помаранчевими трубчастими квітами приваблює птахів завдяки великій кількості нектару. Вона самостійно чіпляється за стіни та паркани, досягаючи до 9 метрів у висоту, і створює чудовий вертикальний акцент у саду.

Монарда

Ці насичено-рожеві квіти виділяють аромат і нектар, приваблюючи птахів, бджіл і метеликів. Монарди краще ростуть на сонячних ділянках і не переносять застою вологи, особливо в холодну пору року.

Птахів приваблює нектар та насіння рослин / Фото Freepik

Соняшники

Соняшники – класика, яка не лише прикрашає ділянку, а й слугує джерелом насіння для синиць, зябликів та горобців. Їхні великі суцвіття із яскравими пелюстками привертають увагу не тільки людей, а й пернатих.

Шавлія

Рослини шавлії вирощують як заради декоративного цвітіння, так і заради ароматного листя. Вони забезпечують птахів нектаром і добре почуваються на сонячних, захищених ділянках.

Як правильно посадити квіти для птахів

Щоб ваш квітник справді став місцем тяжіння для пернатих:

Вибирайте місцеві сорти рослин – вони краще приваблюють місцеві види птахів.

Саджайте квіти на сонячних ділянках з хорошою вентиляцією.

Поливайте рослини регулярно, особливо у перші тижні після висаджування.

Уникайте використання пестицидів – вони шкідливі для комах, якими харчуються птахи.

Комбінуйте високі та низькі рослини, щоб створити природну багаторівневу структуру.

До речі, приваблюючи пернатих у свій сад, важливо подбати про їхню безпеку. Зокрема запобігти зіткненням птахів із вікнами.