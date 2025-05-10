Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, если вы хотите, чтобы ваше утро начиналось с птичьего пения, стоит обратить внимание на растения, которые создают благоприятную среду для диких птиц. Что это за цветы, рассказываем далее.

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Кампсис

Это яркое вьющееся растение с красно-оранжевыми трубчатыми цветами привлекает птиц благодаря большому количеству нектара. Оно самостоятельно цепляется за стены и заборы, достигая до 9 метров в высоту, и создает прекрасный вертикальный акцент в саду.

Монарда

Эти насыщенно-розовые цветы выделяют аромат и нектар, привлекая птиц, пчел и бабочек. Монарды лучше растут на солнечных участках и не переносят застоя влаги, особенно в холодное время года.

Птиц привлекает нектар и семена растений / Фото Freepik

Подсолнухи

Подсолнухи – классика, которая не только украшает участок, но и служит источником семян для синиц, зябликов и воробьев. Их большие соцветия с яркими лепестками привлекают внимание не только людей, но и пернатых.

Шалфей

Растения шалфея выращивают как ради декоративного цветения, так и ради ароматных листьев. Они обеспечивают птиц нектаром и хорошо чувствуют себя на солнечных, защищенных участках.

Как правильно посадить цветы для птиц

Чтобы ваш цветник действительно стал местом притяжения для пернатых:

Выбирайте местные сорта растений – они лучше привлекают местные виды птиц.

Сажайте цветы на солнечных участках с хорошей вентиляцией.

Поливайте растения регулярно, особенно в первые недели после высадки.

Избегайте использования пестицидов – они вредны для насекомых, которыми питаются птицы.

Комбинируйте высокие и низкие растения, чтобы создать естественную многоуровневую структуру.

Кстати, привлекая пернатых в свой сад, важно позаботиться об их безопасности. В частности предотвратить столкновения птиц с окнами.