Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, иногда птицы выбирают для своего гнездования места, которые не только неудобны для вас, но и опасны для них самих. К счастью, существует несколько эффективных методов, которые помогут предотвратить это. Что стоит сделать, рассказываем далее.

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Постройте физические барьеры

Один из самых эффективных способов уберечь птиц от гнездования в нежелательных местах – создать физические барьеры, которые помешают им получить доступ к таким структурам.

Например, птицы, которые обычно гнездятся в дуплах деревьев, могут выбирать для этого строительные конструкции, находя трещины или сломанные доски. Ликвидация этих точек входа не позволит им использовать эти места.

Чтобы помешать птицам гнездиться, можно также применить следующие методы:

Использование сетки или проволоки для закрытия потенциальных мест гнездования;

Установка птичьих шипов;

Распространение натуральных репеллентов на основе цитрусовых;

Использование ультразвуковых устройств, которые издают звуки, неприятные для птиц;

Устранение источников пищи, которые могут привлекать птиц.

Предоставьте альтернативные места для гнездования

Вместо того чтобы только ограничивать доступ к нежелательным местам, стоит предоставить птицам безопасные альтернативы.

Поскольку многие виды, гнездящихся внутри сооружений, обычно выбирают дупла деревьев, установка скворечников может стать отличным решением.

Птицы не всегда выбирают удачные места для гнездования / Фото Freepik

Чтобы птицы активнее использовали эти альтернативные места, можно:

Разместить скворечники неподалеку от природных источников пищи;

Высадить местные растения;

Обеспечить доступ к пресной воде;

Защитить скворечники от хищников, таких как домашние коты.

При выборе скворечника следует также учитывать размер входного отверстия. Например, скворечники с отверстиями менее 4 сантиметров помогут избежать заселения скворцов, которые конкурируют с другими видами.

Избегайте малоэффективных методов

Некоторые популярные методы борьбы с птицами могут не дать желаемого результата. Например, многие используют отпугиватели, такие как пластиковые совы, флаги или мигающие огни. Но птицы быстро приспосабливаются к таким объектам и перестают их бояться.

Кстати, нежелательными гостями дома могут оказаться не только птицы. Также стоит быть внимательными к появлению летучих мышей и в случае необходимости выселять их из нежелательных мест.